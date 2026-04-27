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¿Te sangra la nariz con frecuencia? Las enfermedades que pueden estar detrás de la hemorragia

La mayoría de los episodios de hemorragia nasal se originan por traumatismos, infecciones o la exposición prolongada a ambientes con aire seco.

Algunas personas pueden presentar el sangrado nasal de manera recurrente, mientras que otras casi no lo presentan Algunas personas pueden presentar el sangrado nasal de manera recurrente, mientras que otras casi no lo presentan
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos advierten que las hemorragias nasales recurrentes, causadas por la rotura de vasos sanguíneos, pueden ser señales de alerta sobre patologías graves o factores ambientales.
  • El aire seco, las infecciones y traumatismos son causas comunes, pero el sangrado persistente, hematomas o desmayos alertan sobre complicaciones severas que exigen diagnóstico médico.
  • Identificar signos de alarma y aplicar técnicas de primeros auxilios permite diferenciar incidentes menores de riesgos crónicos, mejorando la prevención en salud cardiovascular.
Resumen generado con IA

La nariz contiene una gran cantidad de vasos sanguíneos pequeños que están cerca de la superficie, lo cual los hace más propensos a irritarse y, por consiguiente, esto puede causar una hemorragia nasal, de acuerdo con MayoClinic.

Algunas personas pueden presentar el sangrado nasal de manera recurrente, mientras que otras casi no lo presentan, pero todos lo han experimentado, aunque sea una sola vez en su vida, ya sea en una pequeña o grande cantidad.

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Pese a que el sangrado nasal rara vez es motivo de preocupación, existen algunos factores que se deben tener en cuenta como el clima, la altitud del lugar en el que se encuentra y los medicamentos que esté consumiendo, pues esto puede provocar algunos sangrados, según Medical News Today.

Enfermedades relacionadas con el sangrado nasal

La mayoría de los casos de hemorragia nasal se presentan por un traumatismo local, cuerpos extraños dentro de las fosas nasales, infecciones en los senos nasales e incluso por la inhalación prolongada de aire seco, de acuerdo con Medical News Today.

Otros factores comunes son las alergias, resfriados, estornudos, sonarse la nariz con mucha fuerza, hurgarse la nariz, la inhalación de cocaína o anfetaminas, el abuso de aerosoles nasales descongelantes, entre otros, según ‘MedlinePlus’.

Sin embargo, existen otras causales que necesitan de un mayor cuidado y observación por parte de los profesionales de la salud, como los tumores, malformaciones vasculares y trastornos de coagulación en la sangre, de acuerdo con la misma fuente.

En el sangrado nasal existen ciertos signos de alarma como la pérdida excesiva de sangre, desmayos, mareos al ponerse de pie, hemorragias que no se pueden detener fácilmente, manchas de color rojo o púrpura en la piel, muchos hematomas grandes, tos con sangre y encías sangrantes, según el manual MSD.

Para detener el sangrado en casa, debe sentarse, apretar suavemente la parte blanda de la nariz con el dedo pulgar y el índice, durante unos 10 minutos, hasta que las fosas queden cerradas. Evite tragar la sangre, respire por la boca, aplique compresas frías y no se suene la nariz hasta que la controle.

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