Sturzenegger defendió el ajuste en el Servicio Meteorológico: "Es dinero que pagan otras familias"

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, salió al cruce de las críticas tras el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Bajo la premisa de una “optimización de recursos”, el funcionario sostuvo que la estructura actual es anacrónica y que el mantenimiento de puestos manuales representa una carga injustificada para los contribuyentes.