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El Gobierno declaró ilegal el paro en el Servicio Meteorológico Nacional y el gremio evalúa los pasos a seguir

El Poder Ejecutivo sostuvo que la actividad en el organismo es “esencial”; ATE definirá en una asamblea.

PREOCUPACIÓN. La precarización del SMN pone en riesgos la precisión de los pronósticos en la mayoría de las estaciones del país. PREOCUPACIÓN. La precarización del SMN pone en riesgos la precisión de los pronósticos en la mayoría de las estaciones del país. FOTO TOMADA DE ARGENTINA.GOB.AR
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino declaró ilegal el paro del Servicio Meteorológico Nacional previsto para este viernes, al considerarlo un servicio esencial para la seguridad aérea del país.
  • La medida de fuerza, convocada por ATE ante el despido de 140 empleados, buscaba realizar un apagón informativo. El gremio afirma haber cumplido con los plazos legales de preaviso.
  • La suspensión temporal de la huelga evita la parálisis de aeropuertos, mientras ATE define en asamblea nuevos pasos frente a lo que denuncian como un desguace del organismo oficial.
Resumen generado con IA

El Gobierno declaró como ilegal el “apagón informativo” que estaba convocado para este viernes en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y que iba a afectar a los vuelos de todo el país, por lo que el gremio de estatales ATE se encuentra evaluando los pasos a seguir.

En una resolución oficial, el Poder Ejecutivo sostuvo que “el servicio meteorológico para la navegación aérea es un servicio público esencial en los términos de la ley 27.161 y artículo 24 ley 25.877″.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la convocatoria a la huelga había sido comunicada con “seis días de anticipación, cuando la normativa exige cinco”.

“Lo que es ilegal es la conducta de los funcionarios, que están incurriendo en numerosos delitos, como poner en riesgo vidas humanas”, agregó Aguiar en declaraciones a La Nación.

Por el momento, la protesta se encuetra suspendida hasta que ATE resuelva en una asamblea, indicaron a este medio fuentes del gremio.

La medida de fuerza, que había sido convocada por ATE ante los despidos en ese organismo, iba a llevarse a cabo desde las 5 de la mañana y hasta las 12 del mediodía de este viernes, por lo que en ese horario los canales de comunicación habituales no publicarían datos sobre el estado del tiempo ni advertencias oficiales.

Por ese motivo los aeropuertos hubieran quedado prácticamente paralizados: sin información meteorológica, que resulta clave para la seguridad aérea, no hubieran pidod despegar ni aterrizar vuelos comerciales.

La actividad del SMN

La actividad aeronáutica depende de manera directa de los reportes meteorológicos del SMN: pilotos, controladores y aerolíneas utilizan esos datos para planificar rutas, evaluar condiciones y garantizar la seguridad.

La interrupción total del servicio hubiera implicado la ausencia de pronósticos actualizados, alertas climáticas e informes para navegación aérea, por lo que la operación regular hubiera quedado suspendida.

El motivo del paro

La protesta había sido motivada por la desvinculación de al menos 140 trabajadores del organismo, en el contexto de un plan de ajuste impulsado por el Gobierno.

El SMN es muy importante para el país. Por eso exigimos que lo traten como esencial de la manera que corresponde: con más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente. Y por supuesto, si es tan esencial, no pueden despedir a más de 140 trabajadores.

“El SMN es muy importante para el país. Por eso exigimos que lo traten como esencial de la manera que corresponde: con más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente. Y por supuesto, si es tan esencial, no pueden despedir a más de 140 trabajadores”, expresó Aguiar desde sus redes sociales.

Y denunció que “lo que pretende el Gobierno es prohibir el derecho a la huelga, y eso es, una vez más, gobernar al margen de la ley y de la Constitución Nacional”.

Desde los gremios denuncian un “desguace” del SMN y advierten que, como en otros organismos, los recortes afectan el funcionamiento del sistema. “Sin meteorología no hay vuelos”, advirtieron en su momento los trabajadores del SMN.

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