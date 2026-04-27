Martín Fierro de la Moda: el homenaje de Marta Fort a su papá y el impactante look inspirado en Susana Giménez de Juli Poggio

La "performance" de Juli Poggio inspirada en los años dorados

Por otro lado estuvo el estilismo de Juli, que se mantuvo en la dimensión del espectáculo. Mientras que el tributo de Marta fue más íntimo, el de ella fue una performance propia de la TV de los 70. El impresionante outfit de la ex participante de Gran Hermano consistía en un vestido largo y albo, con encaje y una gran espalda, que acompañó a la perfección con una cabellera colorada. Además, la joven completó su imagen con dos "Susanos", a los que llamó "Julietos".