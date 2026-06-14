El plan de la OMS para que los años extra de vida no sean años de mala salud

Resumen para apurados
- La OMS impulsa a nivel global el plan "Década de Envejecimiento Saludable 2020-2030" para lograr que la mayor expectativa de vida de la población no se traduzca en mala salud.
- Con personas viviendo sus últimos 15 años con enfermedades, la iniciativa aborda 17 ejes que combinan mejoras sociales y el uso de tecnología preventiva para el cuidado diario.
- Se busca minimizar el periodo de enfermedad al final de la vida y promover una vejez autónoma que sume hasta 15 años de bienestar real mediante hábitos saludables y tecnología.
La población envejece en todo el mundo con más rapidez que en el pasado, y esta transición demográfica afectará a casi todos los aspectos de la sociedad. Para 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. La esperanza de vida global ha subido, llegando a unos 73,5 años, pero vivir más no siempre significa vivir mejor.
El envejecimiento saludable no es la ausencia de enfermedades, sino mantener la capacidad funcional de poder hacer lo que uno valora. Como tendencia, se nota una positiva: las personas mayores están adoptando una postura activa ante la vejez. Las personas que ya vivieron seis décadas hacen más ejercicio, usan la tecnología para monitorear su salud y hay una búsqueda de propósito, tras dejar de trabajar, a través del voluntariado o nuevos emprendimientos.
Hacer para estar mejor
El envejecimiento sano hoy depende menos de la genética (que influye solo en un 25%); mucho más del estilo de vida adoptado y del entorno que nos rodea. La tecnología aplicada al envejecimiento (conocida como AgeTech) busca que la vejez sea más autónoma y, sobre todo, preventiva. En lugar de ir al médico cuando algo duele, los dispositivos actuales monitorean en tiempo real para avisar antes de que ocurra un problema.
Uno de los mayores avances de este año es el uso de robots para combatir la soledad, uno de los grandes enemigos del envejecimiento sano. Los “compañeros” cibernéticos son asistentes que mantienen conversaciones fluidas, recuerdan medicamentos y estimulan la mente con juegos cognitivos. Se estima que el uso de estas tecnologías preventivas podría añadir hasta 15 años de vida saludable a las personas, reduciendo la necesidad de hospitalizaciones largas.
Entonces, está garantizado que vamos a vivir más, hay éxito en "posponer la muerte", pero todavía la humanidad no se destaca por prolongar la salud. El problema actual es que en promedio, la gente está viviendo los últimos 15 años de su vida con alguna enfermedad crónica, dolor persistente o pérdida de autonomía. Ganamos años de vida, pero esos años extra suelen ser años de mala salud.
El programa
Para torcer ese futuro la OMS puso en marcha la “Década de Envejecimiento Saludable” desde 2020 hasta 2030. En estos 10 años el organismo internacional trabajará sobre 17 apartados: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos.
El plan no es vivir 200 años, sino lograr que, si la proyección es vivir unos 90 años, la persona esté sana, fuerte y lúcida hasta los 89 y medio, y que el periodo de enfermedad sea lo más corto posible al final.