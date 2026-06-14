El plan de la OMS para que los años extra de vida no sean años de mala salud

Hacer para estar mejor

El envejecimiento sano hoy depende menos de la genética (que influye solo en un 25%); mucho más del estilo de vida adoptado y del entorno que nos rodea. La tecnología aplicada al envejecimiento (conocida como AgeTech) busca que la vejez sea más autónoma y, sobre todo, preventiva. En lugar de ir al médico cuando algo duele, los dispositivos actuales monitorean en tiempo real para avisar antes de que ocurra un problema.