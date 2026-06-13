San Martín mostró otra idea de juego con Hernán De Camilo, pero los problemas siguen intactos

La derrota deja una conclusión difícil de ignorar. El cambio de entrenador mostró algunas variantes tácticas y una mejor imagen durante el primer tiempo, pero los problemas de fondo siguen presentes. San Martín volvió a fallar en las áreas, volvió a perder solidez cuando el partido se complicó y volvió a quedarse sin respuestas en los momentos decisivos. La crisis futbolística se profundiza, el equipo quedó a 11 puntos de la cima y apenas a cuatro unidades de la zona de descenso. Por eso, mientras la CD acelera la búsqueda del nuevo entrenador, también necesita encontrar respuestas urgentes dentro de la cancha.