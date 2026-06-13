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Berensztein: “Perú es un país que tiene un problema de gobernabilidad endémico”

El analista político señala que, en Latinoamérica, la izquierda está en una crisis absoluta de identidad y de liderazgos.

Sergio Berensztein.
Sergio Berensztein.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El analista Sergio Berensztein advirtió hoy en Argentina que Perú sufre una crisis de gobernabilidad endémica debido a la falta de liderazgos y una fuerte fragmentación regional.
  • Las declaraciones del politólogo coinciden con un complejo panorama electoral en Perú y un retroceso ideológico de los sectores de izquierda en diversos países de la región.
  • La persistencia de esta inestabilidad institucional anticipa mayores dificultades para consolidar reformas democráticas y resolver las demandas sociales en el corto plazo.
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