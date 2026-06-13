Berensztein: “Perú es un país que tiene un problema de gobernabilidad endémico”

Resumen para apurados
- El analista Sergio Berensztein advirtió hoy en Argentina que Perú sufre una crisis de gobernabilidad endémica debido a la falta de liderazgos y una fuerte fragmentación regional.
- Las declaraciones del politólogo coinciden con un complejo panorama electoral en Perú y un retroceso ideológico de los sectores de izquierda en diversos países de la región.
- La persistencia de esta inestabilidad institucional anticipa mayores dificultades para consolidar reformas democráticas y resolver las demandas sociales en el corto plazo.
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