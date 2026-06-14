"Con un 30% menos de comida se vive un 20% más": el oncólogo de 97 años que desafía todo lo que creemos saber sobre alimentación

Hay tres componentes comunes en la dieta occidental que el oncólogo ha desterrado por completo de su vida tras analizar la evidencia científica. En primer lugar, el alcohol: explica que desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró como un carcinógeno, él no toma una sola gota de vino ni tampoco lo regala. La carne roja la evita a un máximo de 100 o 150 gramos por semana. El podio de “no” lo cierran las grasas saturadas densas de origen animal y exige sustituirlas en su totalidad por aceite de oliva virgen extra. Puede ser que algunas de sus herramientas suenen simplistas, otras poco agradables, pero eficaces para envejecer con una excelente calidad de vida, al menos, hasta ¡los 97 años!