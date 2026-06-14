Por qué la terapia psicológica es parte del tratamiento de una malformación física como Arnold-Chiari

El cráneo es una caja donde el cerebro debe encajar perfectamente. Si esa caja se vuelve más pequeña, el cerebelo, la parte que controla el equilibrio, no tiene suficiente espacio. El órgano se "desborda" a través del agujero que conecta el cráneo con la columna vertebral, puede presionar el tronco encefálico y bloquear el flujo normal del líquido cefalorraquídeo. Sintéticamente, eso es lo que genera una malformación conocida como Arnold-Chiari que afecta a 1 de cada 1.000 personas aproximadamente en el mundo.