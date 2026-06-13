DeportesSan Martín de Tucumán

"¿A mí me decís?": el tenso cruce de Matías "Caco" García con un hincha de San Martín en Munro

El volante respondió a los reclamos de un fanático y debió ser contenido cuando estaba por subir al micro. Los detalles.

ENOJO. Caco García no se quedó callado ante el reclamo de un fanático.
ENOJO. "Caco" García no se quedó callado ante el reclamo de un fanático. Captura de video.
Por Marcelo Androetto Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Matías García, jugador de San Martín de Tucumán, enfrentó con tensión a un hincha que le reclamaba por los resultados del equipo tras un partido en Munro.
  • El volante reaccionó ante los insultos y debió ser contenido por sus compañeros antes de subir al micro, en medio de una crisis deportiva que vive el club tucumano.
  • El incidente evidencia la fuerte presión sobre el plantel y podría derivar en sanciones internas o medidas de seguridad adicionales para los próximos encuentros del club.
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