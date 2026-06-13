"¿A mí me decís?": el tenso cruce de Matías "Caco" García con un hincha de San Martín en Munro

Resumen para apurados
- Matías García, jugador de San Martín de Tucumán, enfrentó con tensión a un hincha que le reclamaba por los resultados del equipo tras un partido en Munro.
- El volante reaccionó ante los insultos y debió ser contenido por sus compañeros antes de subir al micro, en medio de una crisis deportiva que vive el club tucumano.
- El incidente evidencia la fuerte presión sobre el plantel y podría derivar en sanciones internas o medidas de seguridad adicionales para los próximos encuentros del club.
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