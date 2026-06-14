Copa del Mundo 2026: quiénes ganan, quiénes empatan y quiénes pierden entre las ciudades anfitrionas

Los especialistas estiman que puede suceder lo que pasó con el Mundial 1994 que, a diferencia del de 2026, se jugó solamente en un territorio. ¿Qué pasó aquella vez? Todo el éxito que se vaticinaba en cuanto a ganancia económica fue un espejismo. Lo que suele pasar es que el "turista común" (que gasta mucho en museos, teatros o cenas tranquilas) evita las ciudades sedes para no lidiar con las multitudes y los precios inflados. El hincha de fútbol gasta en cerveza y comida rápida, pero no compensa lo que el turista de lujo deja de gastar.