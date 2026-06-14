Copa del Mundo 2026: quiénes ganan, quiénes empatan y quiénes pierden entre las ciudades anfitrionas

Resumen para apurados
- Analistas prevén que el Mundial 2026 en EE. UU., México y Canadá generará beneficios económicos desiguales entre las sedes, favoreciendo solo a algunas urbes menos turísticas.
- Destinos como Boston y Filadelfia subirán sus reservas un 16%, mientras que Nueva York o CDMX tendrán un impacto neutro al ahuyentar al turismo tradicional de alto consumo.
- Se teme que ocurra lo de 1994, donde las proyecciones de ganancias se inflaron y los altos costos locales de seguridad hicieron que la FIFA fuera la única gran beneficiaria.
Las conclusiones de los análisis previos al comienzo de la Copa del Mundo 2026 recuerdan a los patrones observados en anteriores ediciones. En especial, a los que dejó el Mundial de 1994 en Estados Unidos, donde los efectos económicos a largo plazo a escala urbana fueron limitados. La demanda de viajes internacionales de cara al Mundial está repuntando en Estados Unidos, Canadá y México, pero nuevos datos apuntan a que los beneficios se repartirán de forma desigual, tanto en los destinos elegidos por los visitantes como en lo que las ciudades anfitrionas acabarán ganando.
Un análisis de Data Appeal y Mabrian, en colaboración con PredictHQ, muestra que el interés por viajar desde el extranjero aumenta en los tres países anfitriones, aunque a ritmos diferentes. México registra por ahora en 2026 el crecimiento más constante, mientras que Estados Unidos ha experimentado un repunte más brusco de última hora en el primer trimestre.
Los especialistas estiman que puede suceder lo que pasó con el Mundial 1994 que, a diferencia del de 2026, se jugó solamente en un territorio. ¿Qué pasó aquella vez? Todo el éxito que se vaticinaba en cuanto a ganancia económica fue un espejismo. Lo que suele pasar es que el "turista común" (que gasta mucho en museos, teatros o cenas tranquilas) evita las ciudades sedes para no lidiar con las multitudes y los precios inflados. El hincha de fútbol gasta en cerveza y comida rápida, pero no compensa lo que el turista de lujo deja de gastar.
Las ganancias por todo lo que generará el Mundial serían mucho más tímidas de lo que prometen los folletos de la FIFA a los comerciantes locales. La cita de 1994 fue un éxito rotundo en asistencia y popularización del fútbol en Estados Unidos, pero como negocio país, fue ese espejismo.
Los números
Las proyecciones muestran un impacto de más de 40.000 millones de dólares para el Mundial de 2026. Pero los economistas independientes advierten que esas estimaciones oficiales suelen “inflar” los números entre un 30% y un 40%. Los costos de infraestructura y seguridad han escalado tanto que muchas veces el beneficio se queda en las arcas de la FIFA (que no paga impuestos locales) y no en los negocios de la ciudad.
Los Estados Unidos, de los tres países, tiene ciudades que sin fútbol ya son concurridas. Quizás no pierdan ingresos, pero tampoco van a ganarlos. Un empate es el resultado que pueden esperar.
Ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Miami ya operan cerca de su capacidad máxima de turismo en verano y casi en cualquier época del año. Cuando llega el Mundial el fanático del fútbol, entra; y sale el turista de negocios o el visitante de lujo que quería ir a Broadway o a las playas de Malibú.
El resultado es que el comercio local ve mucha gente, pero la caja registradora al final del día no marca una diferencia "extraordinaria" respecto a un verano normal.
Las que "ganarán o crecerán" son ciudades como Filadelfia o Boston que están viendo aumentos de reservas del 16-17%. Para ellas, el Mundial sí es un motor porque no tienen el volumen masivo de turismo internacional de Nueva York de forma constante.
En el rango “empate o pérdida”, por ejemplo, Ciudad de México se mantiene plana (0% de crecimiento adicional) y Seattle incluso ha reportado caídas en expectativas de reservas aéreas (-16%). ¿Por qué? Porque el costo de vida y los vuelos suben tanto que el mercado local y el turista regional se retraen.
Para la FIFA es un negocio redondo (ingresos récord de 8.000 millones proyectados), pero para el dueño de un restaurante en Manhattan o un hotel en Guadalajara, puede que sea simplemente un mes más de "casa llena", pero con mucho más estrés logístico y costos más altos.