El cambio climático alteró los ciclos del agua y las viviendas argentinas no estaban preparadas para eso

El problema dejó de ser exclusivo de las viviendas antiguas y comenzó a aparecer también en construcciones recientes. Impulsada por lluvias más intensas, fallas en la impermeabilización y la falta de mantenimiento, la humedad empieza a aparecer en edificaciones recientes, incluso en aquellas sin antecedentes de filtraciones que no son únicamente por fallas estructurales. La combinación de lluvias abundantes intensas en períodos cortos incrementa la exigencia sobre techos, terrazas y muros expuestos.