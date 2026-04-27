Concurso en un cine: los tucumanos se dedicaron a imitar a Michael Jackson

Algo parecido pasa con Gino, de 4 años, que baila con un traje rojo y tiene una favorita clara: “Thriller”. Su mamá, Jennifer Brizuela, cuenta que “se prende en todas” cada vez que suena una canción. En su caso, el fanatismo tiene una historia detrás: fue su abuelo, Elvio Brizuela, quien lo hizo fanático. Ahora, los dos quieren ir juntos a ver la película.