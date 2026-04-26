La fuerte caída del consumo genera problemas en los alquileres: "Hay muchos vendedores, pero pocos profesionales"

Más allá de ese panorama complejo, Ditinis aportó una mirada optimista hacia adelante: "Los bancos están volviendo a impulsar el crédito hipotecario, incluso en dólares, y están mejorando las condiciones. Eso va a ayudar a reactivar el mercado, aunque todavía es incipiente". No obstante, aclaró que por el momento el impacto es limitado y sigue enfocado principalmente en propiedades usadas, no así en la obra nueva que aún no termina de arrancar.