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La fuerte caída del consumo genera problemas en los alquileres: "Hay muchos vendedores, pero pocos profesionales"

Federico Ditinis analizó el impacto de la recesión en los locales del microcentro, la saturación de Yerba Buena y el crecimiento de nuevas zonas como San Pablo.

Hace 8 Hs

La caída del consumo golpea de lleno al mercado inmobiliario, especialmente en el microcentro tucumano. "La situación es preocupante. Los costos aumentaron y muchos comercios no logran sostenerse", advirtió Federico Ditinis, titular de Ditinis Propiedades, durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA" sobre Real Estate.

La combinación de alta inflación, costos operativos en alza y un consumo en retracción genera locales vacíos y alquileres que se vuelven insostenibles para los inquilinos.

Más allá de ese panorama complejo, Ditinis aportó una mirada optimista hacia adelante: "Los bancos están volviendo a impulsar el crédito hipotecario, incluso en dólares, y están mejorando las condiciones. Eso va a ayudar a reactivar el mercado, aunque todavía es incipiente". No obstante, aclaró que por el momento el impacto es limitado y sigue enfocado principalmente en propiedades usadas, no así en la obra nueva que aún no termina de arrancar.

"Hay muchos vendedores, pero pocos profesionales", afirmó y subrayó la necesidad de trabajar con operadores matriculados que aporten conocimiento del mercado, transparencia y seguridad jurídica, algo clave en un contexto donde la desconfianza y la informalidad suelen ser moneda corriente.

En cuanto a las zonas más demandadas, Yerba Buena sigue liderando la preferencia para vivienda, aunque con signos claros de saturación. "Está muy concentrada la oferta y eso hace que los precios sean altos", indicó Ditinis.

Como consecuencia, comenzaron a crecer otras áreas como San Pablo, Tafí Viejo y Los Nogales. "San Pablo es una de las zonas con mayor proyección. Hay desarrollos importantes y va a captar parte del crecimiento que tuvo Yerba Buena", afirmó.

Sin embargo, el titular de Ditinis Propiedades advirtió que el desarrollo urbano no siempre está acompañado por la infraestructura necesaria. "Faltan obras de conectividad que integren mejor estas zonas", concluyó.

Auspician Encuentros Real Estate 2026: Metrocúbico Desarrolladora, Gama Constructora, Avanco Constructora, Link Desarrollos Inmobiliarios, GHL Arquitectura y Desarrollos Inmobiliarios, Javier G. Hamilton Desarrollos, Ditinis Propiedades, Aybar Propiedades, Inmobiliaria Bunader, BA Arquitectos & Desarrolladores, Cámara Tucumana de la Construcción , José Mejail Propiedades, Ayres del lago Barrio Privado Tafí del valle, Construcción Inteligente, Grupo Bercovich, Indumet, Naturgy, Grupo Zafra, Fernando Esper, Le Pain Quotidien Tucumán, Elementos Personalizados.

Temas Encuentros LA GACETA
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