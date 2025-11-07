Así se ve el primer adelanto de la biopic de Michael Jackson, que arrasa en YouTube

El legado de Michael Jackson regresa a la gran pantalla con Michael, la ambiciosa biopic dirigida por Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer), que acaba de presentar su primer tráiler. El adelanto ofrece un vistazo a lo que promete ser uno de los estrenos más esperados de 2026: una mirada cinematográfica al ascenso, las luces y las sombras de una de las figuras más influyentes de la historia moderna de la música.
El film está protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, quien asume el enorme desafío de ponerse en la piel de su célebre tío. El tráiler, cargado de referencias icónicas, comienza con una secuencia en un estudio de grabación junto al legendario Quincy Jones, interpretado por Kendrick Sampson.
“Las canciones están listas; empecemos desde arriba”, dice el productor, marcando el tono de un viaje musical y emocional que recorrerá desde los primeros días de los Jackson 5 hasta la consagración del artista como el inigualable “Rey del Pop”.
El avance deja entrever una cuidada recreación de momentos históricos -como la grabación del videoclip de Thriller o las primeras giras mundiales- mientras suena de fondo el clásico Wanna Be Startin’ Somethin’, símbolo del estilo inconfundible de Jackson.
Un elenco de figuras
La producción reúne a un elenco destacado que encarna a los personajes clave en la vida del artista. Miles Teller interpreta a John Branca, abogado y confidente de Jackson; Colman Domingo da vida a Joe Jackson, su exigente y controvertido padre; y Nia Long encarna a Katherine Jackson, la figura más protectora del clan familiar.
También participan Jessica Sula (LaToya Jackson), Larenz Tate (Berry Gordy, fundador de Motown Records), Laura Harrier (Suzanne de Passe, una de las primeras ejecutivas que apostaron por él) y Kat Graham (Diana Ross, mentora y amiga cercana del músico).
Completan el reparto Liv Symone como Gladys Knight, Kevin Shinick como Dick Clark y KeiLyn Durrel Jones en el papel de Bill Bray, el inseparable guardaespaldas del cantante.
Estreno y expectativas
Aunque la filmación concluyó en mayo de 2024, el estreno se pospuso hasta el 24 de abril de 2026. Algunas regrabaciones alimentaron rumores sobre una posible división en dos entregas, pero el tráiler confirmó que se trata de una única película.
Según la sinopsis oficial, Michael explorará “el camino del artista hasta alcanzar el trono del pop”. Fuqua busca mostrar no solo el talento y la innovación que definieron al músico, sino también las presiones, sacrificios y contradicciones que marcaron su vida.