Así se ve el primer adelanto de la biopic de Michael Jackson, que arrasa en YouTube

Un elenco de figuras

La producción reúne a un elenco destacado que encarna a los personajes clave en la vida del artista. Miles Teller interpreta a John Branca, abogado y confidente de Jackson; Colman Domingo da vida a Joe Jackson, su exigente y controvertido padre; y Nia Long encarna a Katherine Jackson, la figura más protectora del clan familiar.

También participan Jessica Sula (LaToya Jackson), Larenz Tate (Berry Gordy, fundador de Motown Records), Laura Harrier (Suzanne de Passe, una de las primeras ejecutivas que apostaron por él) y Kat Graham (Diana Ross, mentora y amiga cercana del músico).

Completan el reparto Liv Symone como Gladys Knight, Kevin Shinick como Dick Clark y KeiLyn Durrel Jones en el papel de Bill Bray, el inseparable guardaespaldas del cantante.