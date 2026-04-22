"Aséptica"; "insípida" y "fenomenal": la biopic de Michael Jackson genera críticas divididas antes de su estreno

Los primeros visionados de este largometraje estuvieron lejos de ser homogéneos. La cinta, protagonizada por el sobrino del cantante, Jaafar Jackson, narra el ascenso a la fama de la estrella con los Jackson 5 hasta su exitosa carrera en solitario. Sin embargo, el filme dejó con sabor a poco a los especialistas, quienes advirtieron que algunas de las grandes polémicas que giraron en torno al cantante se tocan someramente.