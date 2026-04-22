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"Aséptica"; "insípida" y "fenomenal": la biopic de Michael Jackson genera críticas divididas antes de su estreno

Tras el estreno del Michael en el hemisferio norte, los especialistas de la crítica de cine revelaron sus primeros veredictos.

La crítica tras el estreno de la película de Michael. La crítica tras el estreno de la película de Michael. Imagen: Lionsgate/Variety
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La película 'Michael', protagonizada por Jaafar Jackson, genera críticas divididas antes de su estreno en Argentina este miércoles tras su debut previo en el hemisferio norte.
  • El filme narra el ascenso de Jackson desde los Jackson 5. La prensa elogia la interpretación actoral, pero cuestiona que la producción evite profundizar en las polémicas del músico.
  • Aunque es calificada como 'aséptica' por algunos expertos, se espera un éxito comercial masivo impulsado por los fanáticos y la calidad técnica de sus recreaciones musicales.
Resumen generado con IA

Mientras las salas de cine sudamericanas preparan los horarios más convocantes de su cartelera para dar lugar al preestreno, en las regiones más septentrionales del hemisferio, los críticos ya tuvieron tiempo de saborear cada minuto de la nueva biopic de Michael. El resultado: un ecléctico colage de dislates y veneraciones que dividió a la prensa especializada entre amantes y detractores de la película.

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Los primeros visionados de este largometraje estuvieron lejos de ser homogéneos. La cinta, protagonizada por el sobrino del cantante, Jaafar Jackson, narra el ascenso a la fama de la estrella con los Jackson 5 hasta su exitosa carrera en solitario. Sin embargo, el filme dejó con sabor a poco a los especialistas, quienes advirtieron que algunas de las grandes polémicas que giraron en torno al cantante se tocan someramente.

Entre la nostalgia y el silencio

Según The Hollywood Reporter, la producción "cumple con las expectativas de los fans de toda la vida que aprecian la música", pero el Telegraph señaló que "se niega a abordar el tema tabú”, advierten, haciendo énfasis en el histórico acuerdo de confidencialidad que provocó que, según la BBC, “se eliminaran algunas escenas que hacían referencia a ellas”.

Al "pasar por alto" las acusaciones, "la película final fue despojada en gran medida de toda humanidad, tanto buena como mala", escribió Kate Erbland de IndieWire. Describió la obra como "brillante, aséptica y sorprendentemente aburrida".

El brillo de Jaafar Jackson

Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y encargado de encarnar al Rey del Pop, fue elogiado por la interpretación de su tío, aunque la visión general sobre el título generó insatisfacción en muchos de los expertos. The Independent destacó el parecido "asombroso" y Deadline declaró que "convierte esta actuación en un éxito gracias a sus movimientos de baile precisos y su agudo talento dramático, haciéndonos creer que Michael Jackson está de nuevo con nosotros".

David Rooney, crítico de The Hollywood Reporter, fue más concesivo y ofreció una visión más positiva, afirmando que los admiradores nostálgicos encontrarían en la entrega "una cálida oleada de placer que te transporta al pasado". Sin embargo, no evitó señalar que “se presta a acusaciones de convertir a Michael en un santo, lo cual no será bien recibido por quienes abogan por la cancelación", dijo.

Un fenómeno para los fanáticos

Desde la BBC advirtieron que, quienes aprecian al Rey del Pop encontrarán un producto emocionante. “Para los fans de toda la vida que aprecian su música, la película cumple con creces. Como celebración de las canciones y la puesta en escena de Jackson, es sencillamente fenomenal”, comentaron.

Otro cronista estadounidense, Owen Gleiberman de Variety, se mostró igualmente entusiasmado. "Lo sorprendente de Michael es lo bien que funciona y lo absorbente que resulta como película biográfica convencional", dijo, elogiando las actuaciones y la cinematografía. Pete Hammond, de Deadline, dijo que la propuesta "no aporta ninguna perspectiva nueva", pero afirmó que Jaafar Jackson "deslumbra" en una realización que los seguidores "devorarían". "Seguro que te vas a ir bailando, ¿y qué tiene de malo?", preguntó.

La historia de Michael se estrena este miércoles en los cines del país y revela un resultado caleidoscópico entre espectadores y expertos. Más allá de las reviews demasiado fastuosas o detalladas, será cuestión de sentarse en las butacas y decidir por uno mismo qué tan “insípida”, “asombrosa” o “absorbente” resulta esta producción.

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