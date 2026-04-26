¿Querés estudiar en una universidad de EE.UU.? Así podés postularte gratis
Se trata de University of the People, una institución virtual y sin matrícula que ofrece carreras en negocios, tecnología, educación y salud. La inscripción está abierta durante todo el año y el proceso se realiza de forma virtual.
Resumen para apurados
- University of the People ofrece títulos de grado y posgrado online sin matrícula en EE. UU., facilitando el acceso global a la educación superior en tecnología, salud y negocios.
- Con 170.000 alumnos en 209 países, la institución exige secundario completo e inglés. Aunque no hay matrícula, existen tasas de examen que pueden cubrirse con becas totales.
- El modelo democratiza la formación internacional, permitiendo que jóvenes argentinos accedan a títulos oficiales en sectores de alta demanda sin afrontar costos prohibitivos.
Estudiar gratis en Estados Unidos y de manera online es una posibilidad cada vez más accesible. A través de la University of the People (UoPeople), una universidad virtual sin matrícula, estudiantes de todo el mundo pueden acceder a carreras en áreas como negocios, tecnología, educación y salud.
Se trata de una institución sin fines de lucro, acreditada y completamente virtual, que busca ampliar el acceso a la educación superior eliminando barreras económicas y geográficas. Actualmente, cuenta con más de 170.000 estudiantes en 209 países.
University of the People: cómo postularse paso a paso
El proceso de inscripción es simple y se realiza de manera online a través del sitio oficial de la universidad: https://www.uopeople.edu/. Las admisiones están abiertas durante todo el año y se organizan en cinco períodos anuales.
Para postularse, los interesados deben:
- Completar un formulario con sus datos personales
- Elegir el programa que desean estudiar
- Confirmar la solicitud y abonar una pequeña tasa administrativa
Requisitos para estudiar en la universidad
Para ingresar a University of the People es necesario cumplir con algunos requisitos básicos:
- Tener más de 16 años
- Haber finalizado la escuela secundaria (o equivalente)
- Contar con un nivel suficiente de inglés
En algunos casos, quienes no tengan el inglés como lengua materna deberán presentar certificados como Duolingo, TOEFL o IELTS.
Qué carreras se pueden estudiar online
La universidad ofrece programas diseñados para el mercado laboral actual. Entre las opciones disponibles se encuentran:
- Administración de Empresas
- Ciencias de la Computación
- Ciencias de la Salud
- Educación
Los estudiantes pueden optar por carreras de grado (licenciaturas de cuatro años) o programas de asociado (dos años), además de posgrados como MBA o maestrías en tecnología y educación.
Cuánto cuesta estudiar en University of the People
Uno de los principales atractivos de esta institución es que no cobra matrícula. Sin embargo, existen costos administrativos, como la tasa de solicitud y el pago por evaluación de exámenes.
Para quienes no puedan afrontar estos gastos, la universidad ofrece becas que pueden cubrirlos en su totalidad. Estas ayudas económicas se solicitan una vez que el estudiante fue aceptado.
Becas y cómo acceder
Las becas están destinadas a estudiantes que enfrentan dificultades económicas. El proceso es sencillo: una vez admitido, el estudiante puede solicitarlas desde su portal personal.
El sistema se basa en la confianza y la autoevaluación, por lo que no se exige documentación financiera. Además, quienes no obtengan la beca en un período pueden volver a solicitarla más adelante.