Matías Orlando, tras el bajón de Tarucas: “No cambiamos nuestra forma de trabajar”

Resumen para apurados
- Matías Orlando, capitán de Tarucas, analizó el presente del equipo tras las derrotas ante Selknam en el Super Rugby Américas, reafirmando el compromiso con el proceso de trabajo.
- El equipo atraviesa una racha negativa de resultados. Orlando realizó una autocrítica sobre el desempeño reciente, destacando que buscan trasladar el nivel de las prácticas al juego.
- El próximo desafío frente a Peñarol será clave para revertir la situación. La estabilidad del proyecto deportivo se pone a prueba mientras intentan recuperar la competitividad.
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