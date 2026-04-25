Secciones
DeportesRugby

Matías Orlando, tras el bajón de Tarucas: “No cambiamos nuestra forma de trabajar”

El capitán asumió la autocrítica luego de las caídas ante Selknam y puso el foco en el proceso. Frente a Peñarol, el equipo buscará trasladar a la cancha lo que muestra en la semana.

Matías Orlando, tras el bajón de Tarucas: “No cambiamos nuestra forma de trabajar”
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Matías Orlando, capitán de Tarucas, analizó el presente del equipo tras las derrotas ante Selknam en el Super Rugby Américas, reafirmando el compromiso con el proceso de trabajo.
  • El equipo atraviesa una racha negativa de resultados. Orlando realizó una autocrítica sobre el desempeño reciente, destacando que buscan trasladar el nivel de las prácticas al juego.
  • El próximo desafío frente a Peñarol será clave para revertir la situación. La estabilidad del proyecto deportivo se pone a prueba mientras intentan recuperar la competitividad.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Matías OrlandoSuper Rugby AméricasTarucasSelknam
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Gobierno nacional comienza las auditorías a pensionados
1

El Gobierno nacional comienza las auditorías a pensionados

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días
2

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días

Catalán redobló la apuesta contra el sistema de comunas: Eliminar al delegado es sacarle la caja a la política
3

Catalán redobló la apuesta contra el sistema de comunas: "Eliminar al delegado es sacarle la caja a la política"

¿La banana estriñe? Mitos y verdades sobre una de las frutas más consumidas
4

¿La banana estriñe? Mitos y verdades sobre una de las frutas más consumidas

H&M confirmó su desembarco en la Argentina: dónde y cuándo abrirá su primer local
5

H&M confirmó su desembarco en la Argentina: dónde y cuándo abrirá su primer local

Ranking notas premium
Jaldo, Kicillof y el dilema de las PASO
1

Jaldo, Kicillof y el dilema de las PASO

La UNT en su salsa: ¿bajarnos? Ni pienso, dice Cabrera
2

La UNT en su salsa: "¿bajarnos? Ni pienso", dice Cabrera

Crimen en el country: gritos, gestos y un llamado de atención en el último tramo del juicio
3

Crimen en el country: gritos, gestos y un llamado de atención en el último tramo del juicio

Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer
4

Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer

Legislatura: por qué buscan extender la emergencia en el transporte público de pasajeros
5

Legislatura: por qué buscan extender la emergencia en el transporte público de pasajeros

Más Noticias
Catalán redobló la apuesta contra el sistema de comunas: Eliminar al delegado es sacarle la caja a la política

Catalán redobló la apuesta contra el sistema de comunas: "Eliminar al delegado es sacarle la caja a la política"

Interna por Malvinas: Victoria Villarruel tildó de “vergüenza” a Ajmechet y la diputada la acusó de “traidora”

Interna por Malvinas: Victoria Villarruel tildó de “vergüenza” a Ajmechet y la diputada la acusó de “traidora”

Pronóstico del fin de semana del NOA: Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago, La Rioja y Tucumán

Pronóstico del fin de semana del NOA: Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago, La Rioja y Tucumán

Malvinas: los kelpers lanzan una advertencia a Donald Trump por un posible giro de EE.UU. en la disputa

Malvinas: los kelpers lanzan una advertencia a Donald Trump por un posible giro de EE.UU. en la disputa

Alerta amarilla por fuertes tormentas en el centro del país para este 25 de abril

Alerta amarilla por fuertes tormentas en el centro del país para este 25 de abril

H&M confirmó su desembarco en la Argentina: dónde y cuándo abrirá su primer local

H&M confirmó su desembarco en la Argentina: dónde y cuándo abrirá su primer local

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días

¿La banana estriñe? Mitos y verdades sobre una de las frutas más consumidas

¿La banana estriñe? Mitos y verdades sobre una de las frutas más consumidas

Comentarios