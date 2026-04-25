El especial tiene nombres fuertes y promesa de emoción en el turf local

Sweet Elementary intentará conseguir la primera victoria de la presente temporada. El zaino que entrena Mariela Solórzano tendrá por primera vez en su montura a José Alfredo Vizcarra, líder de la estadística de jinetes. Este año, el hijo de Equal Talent no compitió en Tucumán, pero si lo hizo en dos oportunidades en Buenos Aores. Primero, el 30 de enero, culminó segundo a media cabeza de Le Gentleman, en el tiempo de 1’14”12/100 para los 1.200 metros de la arena del Hipódromo de Palermo. Luego, el 28 de febrero, fracasó al culminar séptimo a cinco largos de Last American en el registro de 1’12”69/100 para las 12 cuadras.