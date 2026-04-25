El especial tiene nombres fuertes y promesa de emoción en el turf local

Resumen para apurados
- Sweet Elementary buscará el triunfo este domingo en el especial Manuel Assad, la carrera central de una jornada de 11 pruebas en el Hipódromo de Tucumán desde las 14:00.
- Tras competir sin éxito en Buenos Aires, el ejemplar será montado por el líder José Vizcarra frente a rivales como Trendic Topic y Suffok en una exigente distancia de 1.600 metros.
- La jornada jerárquica promete alta competitividad local, mientras el jinete tucumano Osvaldo Alderete representa a la provincia en el Gran Premio Latinoamericano en Lima, Perú.
Luego de su incursión por “las luces”, donde no rindió de la manera esperada, Sweet Elementary buscará hacerse fuerte en el especial “Manuel Assad”, la competencia más importante de la jornada turfística que se llevará a cabo este domingo desde las 14 en el hipódromo tucumano.
La prueba jerárquica de 1.600 metros, que fue programada en el décimo turno (a las 19.40), reunió a seis ejemplares de muy buen nivel, que prometen emociones desde que se abran los partidores.
Sweet Elementary intentará conseguir la primera victoria de la presente temporada. El zaino que entrena Mariela Solórzano tendrá por primera vez en su montura a José Alfredo Vizcarra, líder de la estadística de jinetes. Este año, el hijo de Equal Talent no compitió en Tucumán, pero si lo hizo en dos oportunidades en Buenos Aores. Primero, el 30 de enero, culminó segundo a media cabeza de Le Gentleman, en el tiempo de 1’14”12/100 para los 1.200 metros de la arena del Hipódromo de Palermo. Luego, el 28 de febrero, fracasó al culminar séptimo a cinco largos de Last American en el registro de 1’12”69/100 para las 12 cuadras.
El nieto materno de Hidden Truth no compite en el “Jardín de la República” desde el 28 de diciembre del año pasado, oportunidad en la que derrotó por seis cuerpos a Standartd, en 1’24”1/5 para los 1.400 metros sobre pista barrosa. Antes, el 9 de noviembre, había vencido por un largo a Jan De Liche, en 1’23”4/5 para las 14 cuadras.
Su rival más exigente será Trendic Topic, que pasa por un gran momento. El pupilo de Sergio Nieva lleva un largo tiempo sin conocer la victoria, aunque en las últimas presentaciones estuvo cerca de visitar el podio de los vencedores. En su más reciente actuación, el 12 de abril, fue segundo a 1/4 cuerpo de Golden Warrior, en 1’33”2/5 para los 1.500 metros. El hijo de Sabayón venció cara su derrota, ya que corrió en la delantera desde que se abrieron las gateras hasta los últimos metros.
Fiel a su estilo, en esta oportunidad seguramente intentará venirse de un viaje el conducido por Facundo “Caku” Navarro.
Otros ejemplares para tener en cuenta son el santiagueño Remanente y el local Suffok, que saben muy bien lo que significa ganar cotejos jerárquicos. El representante del “pago del mistol” viene de llegar tercero a 12 cuerpos a de Show Goes On en 1’24” 3/5 para las 14 cuadras, mientras que el ganador de la última edición del Gran Premio “Batalla de Tucumán” aún no recuperó su mejor nivel y en su última presentación llegó tercero a 12 1/4 cuerpos de Golden Warrior.
“Fleco” corre en Perú
El jinete tucumano Osvaldo “Fleco” Alderete montará a Thor Medina en el Gran Premio Latinoamericano, que se correrá a las 19.30 en el césped del Hipódromo de Monterrico, en Lima.
Las 11 competencias que se correrán en el hipódromo tucumano, con sus respectivos candidatos, son:
PRIMERA CARRERA
(1.000 metros-14 hs.)
PREMIO “ROQUE ÁNGEL SCARAVIGLIA”
1 ISLA BONITA 56 Lautaro Ponce
2 NAYLA PLUS 56 Roberto Robledo
3 BRISA EMPRESS 56 Héctor Suárez
4 TANDILEÑA 56 José Vizcarra
5 GRAND CARO 56 X X
6 J BE PEANUT 56 Sergio Barrionuevo
Candidato: (5) GRAND CARO
SEGUNDA CARRERA
(1.300 metros-14.35 hs.)
PREMIO “ADOLFO SADIGURSKY”
1 EL MOONWALK 56 Francisco Brito
2 EVROS TAMA 56 Ángel Vai
3 ARASHI 56 Facundo Morán
4 LONG VIEW 56 José Vizcarra
5 BALMAR 58 Kevin Olivera
6 EL TAIGER 54 Sergio Barrionuevo
7 SELECT BOY 56 Pablo Alarcón
Candidato: (3) ARASHI
TERCERA CARRERA
(800 metros-15.10 hs.)
PREMIO “ENRIQUE ‘COCO’ ORTIZ”
1 DUBAI STONE 56 Héctor Suárez
2 THE BEST WARRIOR 56 Juan Romano
3 MARE BRAVIO 56 Roberto Robledo
4 GUAJIRU 56 José Vizcarra
5 CARAXES 56 Lautaro Ponce
6 KIND OF MAGIC 56 Carlos Schultheis
7 CENTELLA BIG PRIZE 56 Walter Figueroa
8 FULGENTE 56 Francisco Brito
9 LAST JEDI 56 Sergio Barrionuevo
Candidato: (4) GUAJIRU
CUARTA CARRERA
(800 metros-15.45 hs.)
PREMIO “ALFREDO GARRIDO”
1 FRIVOLOUS 56 Juan Romano
2 VERDANT 56 José Vizcarra
3 VALID SAM 56 Facundo Navarro
4 MUY CONFIABLE 56 X X
5 CRISETTE 56 Pablo Alarcón
6 PETITE FLESH 54 Roberto Robledo
7 DIVINO TESORO 56 Facundo Morán
8 MIEL ESCONDIDA 54 Francisco Brito
9 VONDEL PARK 56 Joaquín Flores
10 ROMAN CALI 56 Sergio Barrionuevo
Candidato: (10) ROMAN CALI
QUINTA CARRERA
(1.400 metros-16.20 hs.)
PREMIO “MANUEL CARMELO DANNA”
1 LECLAY 56 Roberto Robledo
2 TALENTO DIVINO 56 Francisco Brito
3 STORM FORCE 56 Sergio Barrionuevo
4 MURO ATLANTICO 56 Carlos Schultheis
5 CHECK DOUBLE 57 Walter Marrades
6 MURTAAJIL 56 Facundo Navarro
7 INVENTARIADA 57 Facundo Morán
8 MUNDO DANIEL 56 Cristian Caram
9 PRIDE CANDY 56 Pablo Alarcón
Candidato: (3) STORM FORCE
SEXTA CARRERA
(1.200 metros-17 hs.)
PREMIO “JOSEFINA ‘NINA’ ARGAÑARAZ”
1 HIGH SONG 56 Pablo Alarcón
2 TALENTO EMBRUJADO 56 Ángel Vai
3 TALENTO AL CIELO 56 Cristian Caram
4 LA KEYNESIANA 57 José Vizcarra
5 WATERLIGHT 57 Facundo Morán
6 CASI FELIZ 56 Sergio Barrionuevo
7 PURO MOTOR 56 X X
8 HI BUNNI 56 Francisco Brito
9 HOME TREASURE 56 Juan Romano
10 TIERNO DE ALMA 56 Julián Bethencourt
11 SUPREMO PRIZE 56 Facundo Navarro
Candidato: (4) LA KEYNESIANA
SÉPTIMA CARRERA
(1.200 metros-17.40 hs.)
PREMIO “JOSÉ R. ARGAÑARAZ”
1 GET CLOSER 55 Barrionuevo Sergio R.
2 SAINT NICH 55 Moran Facundo R.
3 PURPLE KING 55 Alarcon Pablo J.
4 MANISALE 55 X X
5 ASPERO 55 José Vizcarra
6 NURBURGRING 55 Francisco Brito
7 COOL ROMAN 55 Lautaro Ponce
8 IMMANUEL 55 Julián Bethencourt
9 SIRI AZUL 55 Héctor Suárez
10 PNEURUS 55 Ángel Vai
Candidato: (6) NURBURGRING
OCTAVA CARRERA
(1.400 metros-18.20 hs.)
PREMIO “CELSO LEGUIZAMÓN”
1 EUFEMIO 54 X X
2 WIND VISION 54 Francisco Brito
3 MYSTICAL MAN 54 X X
4 FUGITIVE BOONE 52 Sergio Barrionuevo
5 CANDY GATO 52 X X
6 MADERO AL COMPAS 54 Ángel Vai
7 DISTINTO RIG 54 José Vizcarra
8 EURO SPRING 54 Kevin Olivera
9 MASTER ROBERTS TOP 54 Julián Bethencourt
Candidato: (9) MASTER ROBERTS TOP
NOVENA CARRERA
(1.200 metros-19 hs.)
PREMIO “JUAN JOSÉ ‘CUCHI’ ARGAÑARAZ”
1 GIRO LATINO 57 Héctor Suárez
2 PENKY SEA 54 Kevin Olivera
3 IL FELINO 57 José Vizcarra
4 DON PIPER 54 Francisco Brito
5 MAYALL 54 Facundo Morán
6 EL INTENDENTE 54 Roberto Robledo
7 GRIMALDO 54 Walter Marrades
8 WINNER ZENSATIONAL 57 Julián Bethencourt
9 MOCK JOY 57 Pablo Alarcón
Candidato: (1) GIRO LATINO
DÉCIMA CARRERA
(1.600 metros-19.40 hs.)
ESPECIAL “MANUEL ASSAD”
1 REMANENTE 58 Sergio Barrionuevo
2 ZINZAN BROOKE 58 Héctor Suárez
3 TWITCH HURRICANE 57 Cristian Caram
4 SUFFOK 59 Facundo Morán
5 SWEET ELEMENTARY 56 José Vizcarra
6 TRENDIC TOPIC 56 Facundo Navarro
Candidato: (5) SWEET ELEMENTARY
UNDÉCIMA CARRERA
(1.300 metros-20.20 hs.)
PREMIO “ORLANDO ‘DIN’ RODRÍGUEZ”
1 ISLA DE LAS ROSAS 57 Ángel Vai
2 SMOKING BLACK 56 Cristian Caram
3 Q JOTE 56 Roberto Robledo
4 PRINCE POP 56 José Vizcarra
5 LANDSLIDE RISK 56 Walter Figueroa
6 RIO BABEL 56 Francisco Brito
7 TATY BOONE 54 Lautaro Ponce
8 CORNELL 56 Carlos Schultheis
9 LUXURIOUS LIFE 56 Facundo Navarro
10 FURIOSO LIFE 56 Pablo Alarcón
11 HERMANO DEL ALMA 56 Sergio Barrionuevo
12 RADIO WAVES 56 Ángel Villegas
13 OMATE 56 Walter Marrades
14 SOL POR NORMA 56 Héctor Suárez
Candidato: (4) PRINCE POP