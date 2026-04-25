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El especial tiene nombres fuertes y promesa de emoción en el turf local

Sweet Elementary, Trendic Topic, Suffok y Remanente se sacarán chispas en los 1.600 metros del especial “Manuel Assad”. La jornada arrancará a las 14. El tucumano "Fleco" Alderete compite en Perú.

JINETE EXPERIMENTADO. José Alfredo Vizcarra montará a Sweet Elementary en el especial Manuel Assad. JINETE EXPERIMENTADO. José Alfredo Vizcarra montará a Sweet Elementary en el especial "Manuel Assad".
Por Carlos Chirino Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Sweet Elementary buscará el triunfo este domingo en el especial Manuel Assad, la carrera central de una jornada de 11 pruebas en el Hipódromo de Tucumán desde las 14:00.
  • Tras competir sin éxito en Buenos Aires, el ejemplar será montado por el líder José Vizcarra frente a rivales como Trendic Topic y Suffok en una exigente distancia de 1.600 metros.
  • La jornada jerárquica promete alta competitividad local, mientras el jinete tucumano Osvaldo Alderete representa a la provincia en el Gran Premio Latinoamericano en Lima, Perú.
Resumen generado con IA

Luego de su incursión por “las luces”, donde no rindió de la manera esperada, Sweet Elementary buscará hacerse fuerte en el especial “Manuel Assad”, la competencia más importante de la jornada turfística que se llevará a cabo este domingo desde las 14 en el hipódromo tucumano.

La prueba jerárquica de 1.600 metros, que fue programada en el décimo turno (a las 19.40), reunió a seis ejemplares de muy buen nivel, que prometen emociones desde que se abran los partidores.

Sweet Elementary intentará conseguir la primera victoria de la presente temporada. El zaino que entrena Mariela Solórzano tendrá por primera vez en su montura a José Alfredo Vizcarra, líder de la estadística de jinetes. Este año, el hijo de Equal Talent no compitió en Tucumán, pero si lo hizo en dos oportunidades en Buenos Aores. Primero, el 30 de enero, culminó segundo a media cabeza de Le Gentleman, en el tiempo de 1’14”12/100 para los 1.200 metros de la arena del Hipódromo de Palermo. Luego, el 28 de febrero, fracasó al culminar séptimo a cinco largos de Last American en el registro de 1’12”69/100 para las 12 cuadras.

El nieto materno de Hidden Truth no compite en el “Jardín de la República” desde el 28 de diciembre del año pasado, oportunidad en la que derrotó por seis cuerpos a Standartd, en 1’24”1/5 para los 1.400 metros sobre pista barrosa. Antes, el 9 de noviembre, había vencido por un largo a Jan De Liche, en 1’23”4/5 para las 14 cuadras.

Su rival más exigente será Trendic Topic, que pasa por un gran momento. El pupilo de Sergio Nieva lleva un largo tiempo sin conocer la victoria, aunque en las últimas presentaciones estuvo cerca de visitar el podio de los vencedores. En su más reciente actuación, el 12 de abril, fue segundo a 1/4 cuerpo de Golden Warrior, en 1’33”2/5 para los 1.500 metros. El hijo de Sabayón venció cara su derrota, ya que corrió en la delantera desde que se abrieron las gateras hasta los últimos metros.

Fiel a su estilo, en esta oportunidad seguramente intentará venirse de un viaje el conducido por Facundo “Caku” Navarro.

Otros ejemplares para tener en cuenta son el santiagueño Remanente y el local Suffok, que saben muy bien lo que significa ganar cotejos jerárquicos. El representante del “pago del mistol” viene de llegar tercero a 12 cuerpos a de Show Goes On en 1’24” 3/5 para las 14 cuadras, mientras que el ganador de la última edición del Gran Premio “Batalla de Tucumán” aún no recuperó su mejor nivel y en su última presentación llegó tercero a 12 1/4 cuerpos de Golden Warrior.

“Fleco” corre en Perú

El jinete tucumano Osvaldo “Fleco” Alderete montará a Thor Medina en el Gran Premio Latinoamericano, que se correrá a las 19.30 en el césped del Hipódromo de Monterrico, en Lima.

Las 11 competencias que se correrán en el hipódromo tucumano, con sus respectivos candidatos, son:

PRIMERA CARRERA

(1.000 metros-14 hs.)

PREMIO “ROQUE ÁNGEL SCARAVIGLIA”

1 ISLA BONITA            56             Lautaro Ponce

2 NAYLA PLUS            56             Roberto Robledo

3 BRISA EMPRESS       56             Héctor Suárez

4 TANDILEÑA              56             José Vizcarra

5 GRAND CARO          56             X X

6 J BE PEANUT           56             Sergio Barrionuevo

Candidato: (5) GRAND CARO 

SEGUNDA CARRERA

(1.300 metros-14.35 hs.)

PREMIO “ADOLFO SADIGURSKY”

1 EL MOONWALK        56             Francisco Brito

2 EVROS TAMA           56             Ángel Vai

3 ARASHI   56             Facundo Morán

4 LONG VIEW              56             José Vizcarra

5 BALMAR 58             Kevin Olivera

6 EL TAIGER               54             Sergio Barrionuevo

7 SELECT BOY            56             Pablo Alarcón

Candidato: (3) ARASHI

TERCERA CARRERA

(800 metros-15.10 hs.)

PREMIO “ENRIQUE ‘COCO’ ORTIZ”

1 DUBAI STONE           56             Héctor Suárez

2 THE BEST WARRIOR  56             Juan Romano

3 MARE BRAVIO          56             Roberto Robledo

4 GUAJIRU 56             José Vizcarra

5 CARAXES                56             Lautaro Ponce

6 KIND OF MAGIC        56             Carlos Schultheis

7 CENTELLA BIG PRIZE 56             Walter Figueroa

8 FULGENTE               56             Francisco Brito

9 LAST JEDI                56             Sergio Barrionuevo

Candidato: (4) GUAJIRU

CUARTA CARRERA

(800 metros-15.45 hs.)

PREMIO “ALFREDO GARRIDO”

1 FRIVOLOUS              56             Juan Romano

2 VERDANT                56             José Vizcarra

3 VALID SAM              56             Facundo Navarro

4 MUY CONFIABLE      56             X X

5 CRISETTE                56             Pablo Alarcón

6 PETITE FLESH           54             Roberto Robledo

7 DIVINO TESORO        56             Facundo Morán

8 MIEL ESCONDIDA      54             Francisco Brito

9 VONDEL PARK          56             Joaquín Flores

10 ROMAN CALI          56             Sergio Barrionuevo

Candidato: (10) ROMAN CALI

QUINTA CARRERA

(1.400 metros-16.20 hs.)

PREMIO “MANUEL CARMELO DANNA”

1 LECLAY   56             Roberto Robledo

2 TALENTO DIVINO       56             Francisco Brito

3 STORM FORCE         56             Sergio Barrionuevo

4 MURO ATLANTICO    56             Carlos Schultheis

5 CHECK DOUBLE        57             Walter Marrades

6 MURTAAJIL             56             Facundo Navarro

7 INVENTARIADA         57             Facundo Morán

8 MUNDO DANIEL        56             Cristian Caram

9 PRIDE CANDY           56             Pablo Alarcón

Candidato: (3) STORM FORCE

SEXTA CARRERA

(1.200 metros-17 hs.)

PREMIO “JOSEFINA ‘NINA’ ARGAÑARAZ”

1 HIGH SONG              56             Pablo Alarcón

2 TALENTO EMBRUJADO              56             Ángel Vai

3 TALENTO AL CIELO   56             Cristian Caram

4 LA KEYNESIANA        57             José Vizcarra

5 WATERLIGHT           57             Facundo Morán

6 CASI FELIZ               56             Sergio Barrionuevo

7 PURO MOTOR          56             X X

8 HI BUNNI 56             Francisco Brito

9 HOME TREASURE     56             Juan Romano

10 TIERNO DE ALMA    56             Julián Bethencourt 

11 SUPREMO PRIZE     56             Facundo Navarro

Candidato: (4) LA KEYNESIANA

SÉPTIMA CARRERA

(1.200 metros-17.40 hs.)

PREMIO “JOSÉ R. ARGAÑARAZ”

1 GET CLOSER            55             Barrionuevo Sergio R.

2 SAINT NICH              55             Moran Facundo R.

3 PURPLE KING           55             Alarcon Pablo J.

4 MANISALE               55             X X

5 ASPERO  55             José Vizcarra

6 NURBURGRING         55             Francisco Brito

7 COOL ROMAN          55             Lautaro Ponce

8 IMMANUEL              55             Julián Bethencourt

9 SIRI AZUL                55             Héctor Suárez

10 PNEURUS               55             Ángel Vai

Candidato: (6) NURBURGRING

OCTAVA CARRERA

(1.400 metros-18.20 hs.)

PREMIO “CELSO LEGUIZAMÓN”

1 EUFEMIO 54             X X

2 WIND VISION            54             Francisco Brito

3 MYSTICAL MAN        54             X X

4 FUGITIVE BOONE       52             Sergio Barrionuevo

5 CANDY GATO           52             X X

6 MADERO AL COMPAS               54             Ángel Vai

7 DISTINTO RIG           54             José Vizcarra

8 EURO SPRING           54             Kevin Olivera

9 MASTER ROBERTS TOP             54             Julián Bethencourt

Candidato: (9) MASTER ROBERTS TOP

NOVENA CARRERA

(1.200 metros-19 hs.)

PREMIO “JUAN JOSÉ ‘CUCHI’ ARGAÑARAZ”

1 GIRO LATINO            57             Héctor Suárez

2 PENKY SEA              54             Kevin Olivera

3 IL FELINO                57             José Vizcarra

4 DON PIPER               54             Francisco Brito

5 MAYALL  54             Facundo Morán

6 EL INTENDENTE        54             Roberto Robledo

7 GRIMALDO              54             Walter Marrades

8 WINNER ZENSATIONAL              57             Julián Bethencourt

9 MOCK JOY               57             Pablo Alarcón

Candidato: (1) GIRO LATINO

DÉCIMA CARRERA

(1.600 metros-19.40 hs.)

ESPECIAL “MANUEL ASSAD”

1 REMANENTE            58             Sergio Barrionuevo

2 ZINZAN BROOKE       58             Héctor Suárez

3 TWITCH HURRICANE 57             Cristian Caram

4 SUFFOK   59             Facundo Morán

5 SWEET ELEMENTARY                56             José Vizcarra

6 TRENDIC TOPIC        56             Facundo Navarro

Candidato: (5) SWEET ELEMENTARY

UNDÉCIMA CARRERA

(1.300 metros-20.20 hs.)

PREMIO “ORLANDO ‘DIN’ RODRÍGUEZ”

1 ISLA DE LAS ROSAS  57             Ángel Vai

2 SMOKING BLACK      56             Cristian Caram

3 Q JOTE    56             Roberto Robledo

4 PRINCE POP             56             José Vizcarra

5 LANDSLIDE RISK       56             Walter Figueroa

6 RIO BABEL              56             Francisco Brito

7 TATY BOONE            54             Lautaro Ponce

8 CORNELL                56             Carlos Schultheis

9 LUXURIOUS LIFE       56             Facundo Navarro

10 FURIOSO LIFE         56             Pablo Alarcón

11 HERMANO DEL ALMA              56             Sergio Barrionuevo

12 RADIO WAVES        56             Ángel Villegas

13 OMATE  56             Walter Marrades

14 SOL POR NORMA    56             Héctor Suárez

Candidato: (4) PRINCE POP

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