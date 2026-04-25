Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

“Nos convierten poco, pero debemos ser más precisos”: la autocrítica de “Fosa” Ferreyra en San Martín

El defensor hizo una autocrítica tras el último empate, valoró la solidez defensiva del equipo de Yllana y remarcó la necesidad de mejorar la eficacia ofensiva antes de visitar a Agropecuario.

“Nos convierten poco, pero debemos ser más precisos”: la autocrítica de “Fosa” Ferreyra en San Martín
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El defensor 'Fosa' Ferreyra de San Martín de Tucumán realizó una autocrítica tras el último empate, destacando la solidez defensiva pero exigiendo mayor puntería en el ataque.
  • Bajo la conducción de Andrés Yllana, el equipo mantiene una valla poco vencida. Sin embargo, la falta de gol preocupa al plantel de cara al próximo duelo ante Agropecuario.
  • Mejorar la definición será clave para que el 'Santo' escale posiciones en la Primera Nacional. El ajuste propuesto busca consolidar al equipo como un firme candidato al ascenso.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Primera NacionalDonald TrumpSan MartínAndrés Yllana
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Gobierno nacional comienza las auditorías a pensionados
1

El Gobierno nacional comienza las auditorías a pensionados

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días
2

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días

¿La banana estriñe? Mitos y verdades sobre una de las frutas más consumidas
3

¿La banana estriñe? Mitos y verdades sobre una de las frutas más consumidas

H&M confirmó su desembarco en la Argentina: dónde y cuándo abrirá su primer local
4

H&M confirmó su desembarco en la Argentina: dónde y cuándo abrirá su primer local

Alerta amarilla por fuertes tormentas en el centro del país para este 25 de abril
5

Alerta amarilla por fuertes tormentas en el centro del país para este 25 de abril

Ranking notas premium
La UNT en su salsa: ¿bajarnos? Ni pienso, dice Cabrera
1

La UNT en su salsa: "¿bajarnos? Ni pienso", dice Cabrera

Jaldo, Kicillof y el dilema de las PASO
2

Jaldo, Kicillof y el dilema de las PASO

Crimen en el country: gritos, gestos y un llamado de atención en el último tramo del juicio
3

Crimen en el country: gritos, gestos y un llamado de atención en el último tramo del juicio

Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer
4

Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer

Legislatura: por qué buscan extender la emergencia en el transporte público de pasajeros
5

Legislatura: por qué buscan extender la emergencia en el transporte público de pasajeros

Más Noticias
Interna por Malvinas: Victoria Villarruel tildó de “vergüenza” a Ajmechet y la diputada la acusó de “traidora”

Interna por Malvinas: Victoria Villarruel tildó de “vergüenza” a Ajmechet y la diputada la acusó de “traidora”

Pronóstico del fin de semana del NOA: Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago, La Rioja y Tucumán

Pronóstico del fin de semana del NOA: Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago, La Rioja y Tucumán

Malvinas: los kelpers lanzan una advertencia a Donald Trump por un posible giro de EE.UU. en la disputa

Malvinas: los kelpers lanzan una advertencia a Donald Trump por un posible giro de EE.UU. en la disputa

Alerta amarilla por fuertes tormentas en el centro del país para este 25 de abril

Alerta amarilla por fuertes tormentas en el centro del país para este 25 de abril

H&M confirmó su desembarco en la Argentina: dónde y cuándo abrirá su primer local

H&M confirmó su desembarco en la Argentina: dónde y cuándo abrirá su primer local

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días

¿La banana estriñe? Mitos y verdades sobre una de las frutas más consumidas

¿La banana estriñe? Mitos y verdades sobre una de las frutas más consumidas

El Gobierno nacional comienza las auditorías a pensionados

El Gobierno nacional comienza las auditorías a pensionados

Comentarios