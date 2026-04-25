“Nos convierten poco, pero debemos ser más precisos”: la autocrítica de “Fosa” Ferreyra en San Martín

Resumen para apurados
- El defensor 'Fosa' Ferreyra de San Martín de Tucumán realizó una autocrítica tras el último empate, destacando la solidez defensiva pero exigiendo mayor puntería en el ataque.
- Bajo la conducción de Andrés Yllana, el equipo mantiene una valla poco vencida. Sin embargo, la falta de gol preocupa al plantel de cara al próximo duelo ante Agropecuario.
- Mejorar la definición será clave para que el 'Santo' escale posiciones en la Primera Nacional. El ajuste propuesto busca consolidar al equipo como un firme candidato al ascenso.
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