Michael Jackson, sin polémicas: así es el filme aprobado por la familia del artista

La vida -y la muerte- de Michael Jackson estuvieron vinculadas con lo audiovisual como quizás ningún artista antes lo hizo. El “Rey del Pop” construyó su fama a partir de un talento a prueba de todo, pero también sobre una presencia constante en la televisión que lo consolidó como una referencia indiscutible de una cultura, pero que también lo expuso como a pocos al limitar su vida privada a un rincón muy estrecho. Hasta su fallecimiento terminó siendo televisado: ni bien trascendió la noticia, los móviles se instalaron en las puertas de su casa para transmitir en directo el retiro del cuerpo exánime de una estrella indiscutida que tenía sólo 50 años.