Michael Jackson, sin polémicas: así es el filme aprobado por la familia del artista

La vida -y la muerte- de Michael Jackson estuvieron vinculadas con lo audiovisual como quizás ningún artista antes lo hizo. El “Rey del Pop” construyó su fama a partir de un talento a prueba de todo, pero también sobre una presencia constante en la televisión que lo consolidó como una referencia indiscutible de una cultura, pero que también lo expuso como a pocos al limitar su vida privada a un rincón muy estrecho. Hasta su fallecimiento terminó siendo televisado: ni bien trascendió la noticia, los móviles se instalaron en las puertas de su casa para transmitir en directo el retiro del cuerpo exánime de una estrella indiscutida que tenía sólo 50 años.
Tenía siete años cuando en 1964 debutó en los escenarios en la banda Jackson Brothers (formada por su padre Joseph y sus hermanos Jackie, Tito y Jermaine) y al año siguiente ya eran los Jackson Five con Michael como voz principal. Nunca se detuvo: sus videos musicales en MTV rompieron récords y barreras raciales, mientras que sus excentricidades y -luego- sus escándalos generaban tanta repercusión como sus temas más famosos. Su esplendor y su ocaso fueron reflejados en distintas producciones documentales y ficcionales. Hoy llega a las salas de cine, en preestreno, la última película sobre el ídolo con una característica distintiva y especial respecto a las precedentes.
“Michael” es una biopic autorizada y supervisada por la familia del cantante muerto el 25 de junio de 2009, en la que se repasa la primera parte de su vida y su ascenso al éxito. Al ser una producción oficial, los aspectos más polémicos que rodearon al cantante quedan fuera de su desarrollo. Para llegar a ellos, hay otros trabajos.
La película aborda las dos décadas iniciáticas de su carrera: comienza en 1966 en Gary, Indiana, la ciudad donde nació en agosto de 1958, y termina en 1988, en Londres, con un concierto de su gira “Bad World Tour”, que le permitió llevar su disco (secuela del nunca imbatido “Thriller”) por los grandes escenarios del mundo en 123 conciertos y con una recaudación de U$S125 millones. Incluso ingresó al Libro Guinness de los Récords cuando llenó siete veces el estadio de Wembley, cuando ocupada la cumbre del pop. También hay imágenes de un show con sus hermanos en 1984 en Los Ángeles.
Acusación
El recorte no es casual. Concluye un lustro antes de que fuese público la primera denuncia penal en su contra, en 1993, cuando el adolescente Jordan Chandler lo acusó de abusos sexuales (se resolvió en un acuerdo económico privado), recuerda la agencia AFP. Muy posiblemente llegue una segunda parte, lo que se desliza en el cierre con la frase “La historia continúa”.
“Según la revista estadounidense especializada Variety, que cita a una persona cercana a la producción, un tercio de la película estaba inicialmente dedicado a los problemas judiciales de la estrella. Tan sólo después del rodaje, los abogados a cargo del legado de Jackson se dieron cuenta de que existía una cláusula en el acuerdo firmado con la familia de Chandler que prohibía cualquier representación o mención suya en una película. El final del largometraje tuvo que hacerse de nuevo totalmente”, señala el cable de la agencia francesa.
AFP agrega que “un tema ampliamente abordado en la cinta es la dimensión familiar de la leyenda Jackson, con el patriarca que maltrataba a su hijo prodigio, en el centro de la historia”. “Michael nunca tuvo amigos de su edad. Vivía rodeado de sus ocho hermanos y hermanas, todos artistas”, agrega.
El filme es protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino de la estrella e hijo de Jermaine, de notorio parecido a quien representa. Colman Domingo, Nia Long y Miles Teller completan el elenco protagónico. “Es increíblemente emocionante ver a Jaafar darle vida a Michael. Hubo una gran conexión espiritual cuando lo conocí, noté que tiene una habilidad natural para emularlo, además de tener una gran química con la cámara”, le dijo a Variety el director Antoine Fuqua (especialista en acción con “Día de entrenamiento” y la saga “El justiciero”). En la producción figura Graham King, quien estuvo detrás de “Bohemian Rhapsody”, realización que busca desplazar del primer lugar en recaudación para un musical, pese a que no será fácil: con un costo de U$S200 millones, debería cosechar más de U$S900 millones para alcanzar su objetivo.
Lo cierto es que el fenómeno del cantante que reinventó un género se mantiene vigente en tributos de imitadores, el show “Michael Jackson ONE” del Cirque du Soleil e infinidad de películas sobre él: desde las iniciáticas “Michael Jackson: La leyenda continúa” y “Moonwalker” de 1988 hasta “Thriller 40” de 2023, pasando por “This is It” (2009), “La vida de un ídolo” (2011), “Bad 25” (2012), “De la Motown a Off the Wall” (2016), y las confrontadas “Leaving Neverland” y “Persigue la verdad”, con dos miradas sobre los escándalos y denuncias en contra del cantante, entre muchísimas realizaciones más.
Cineclubes: dos funciones desde las 20
“Tango feroz”, el filme dirigido en 1993 por Marcelo Piñeyro y con Fernán Mirás y Cecilia Dopazo, se verá a partir de las 20 en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437). La historia de amor entre Tanguito y Mariana sirve de pretexto para mostrar la época del nacimiento del rock argentino en medio de la rebelión y la búsqueda de paz. A la misma hora, el cine club debate La Calesita proyectará en la sala Hynes O’Connor (San Martín 251) “La hora del lobo”, de Ingmar Bergman, con entrada libre y gratuita. Esta producción sueca de terror es protagonizada por Max von Sydow y Liv Ullmann.