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La mentira del paladar negro en el fútbol argentino: al hincha sólo importa ganar

Se cita a Menotti y se reivindica a Guardiola, pero dos derrotas bastan para pedir la cabeza de cualquier DT. Los casos de Atlético y San Martín exponen la incómoda verdad de que los procesos suelen defenderse hasta llegan las derrotas.

POCA PACIENCIA. El hincha expresa su malestar ante la primera frustración, por eso casi no hay lugar para los procesos. POCA PACIENCIA. El hincha expresa su malestar ante la primera frustración, por eso casi no hay lugar para los procesos.
Bruno Farano
Por Bruno Farano Hace 6 Hs

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