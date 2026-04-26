“Es el club de los ‘Grobo’”: la historia de por qué Agropecuario no terminó de arraigar en Carlos Casares

En Carlos Casares cuesta detectar, a simple vista, clima de partido. En los bares se habla de cosecha, del estado de los caminos rurales, del tiempo o del automovilismo, acaso el deporte que históricamente moldeó buena parte de la identidad local. Sin embargo, Agropecuario puso a la ciudad en el mapa futbolero argentino con un ascenso meteórico. Pero, como suele ocurrir, no todo lo que brilla es oro.