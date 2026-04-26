“Es el club de los ‘Grobo’”: la historia de por qué Agropecuario no terminó de arraigar en Carlos Casares
Nacido del impulso empresario y convertido en un fenómeno del ascenso argentino, el “Sojero” puso a Carlos Casares en el mapa futbolero, aunque todavía convive con una pregunta incómoda: por qué no logró arraigar del todo en su propia ciudad.
Resumen para apurados
- Agropecuario, club fundado en 2011 por Bernardo Grobocopatel en Carlos Casares, enfrenta falta de arraigo local debido a su origen empresarial ligado al poder de la industria sojera.
- Pese a su ascenso meteórico y gran infraestructura, el 'Sojero' es percibido como ajeno por preferir jugadores foráneos y distanciarse de la identidad deportiva histórica del pueblo.
- El caso reabre el debate sobre la gestión privada en el fútbol argentino: la eficacia empresarial logra resultados deportivos, pero no garantiza pertenencia ni sustento popular.
En Carlos Casares cuesta detectar, a simple vista, clima de partido. En los bares se habla de cosecha, del estado de los caminos rurales, del tiempo o del automovilismo, acaso el deporte que históricamente moldeó buena parte de la identidad local. Sin embargo, Agropecuario puso a la ciudad en el mapa futbolero argentino con un ascenso meteórico. Pero, como suele ocurrir, no todo lo que brilla es oro.
¿Cómo puede un club que llegó a la principal categoría de ascenso casi en un relampagueo, consiguió en pocos años lo que otros equipos de la ciudad no habían podido en décadas, levantó una infraestructura inédita para una comunidad de apenas 20.000 habitantes y se instaló en el fútbol profesional, todavía generar debates sobre su arraigo?
“A Agropecuario no lo seguimos”, dijo Nicolás, que prefirió el anonimato. “La sencilla razón de por qué muchos casarenses no acompañamos a ese equipo es porque es el club de los ‘Grobo’”, agregó, en referencia a la familia Grobocopatel.
La respuesta resume una tensión que atraviesa la historia del club desde su nacimiento.
Fundado en 2011 por Bernardo Grobocopatel, ligado al poder económico del sector agroindustrial, El “Sojero” fue una anomalía desde sus inicios. Mientras otras instituciones tardan décadas en construir su recorrido, comprimió su crecimiento en pocos años: Liga local, torneos federales, ascensos sucesivos y desembarco en la Primera Nacional. Fue una irrupción tan veloz como singular.
Porque no surgió como expresión natural de una demanda social o barrial, sino como un proyecto impulsado a partir de una visión empresarial que encontró en el fútbol una forma de representación territorial. Sin embargo, ese origen todavía condiciona miradas.
“Acá los clubes importantes son Deportivo y Atlético; Agropecuario nunca le dio demasiado lugar a los jóvenes de la ciudad. Trajo muchos jugadores de afuera, y eso generó resistencia”, sostuvo un vecino mientras encendía un habano en la plaza principal.
En Carlos Casares muchos reconocen el salto institucional que implicó el club (el estadio, la infraestructura y la exposición nacional), pero al mismo tiempo persiste la percepción de que Agropecuario nunca terminó de convertirse en una pasión popular. Pocas veces un equipo logró tanto en tan poco tiempo y, a la vez, convivió con tantas dudas sobre su pertenencia.
Mientras clubes como San Martín condensan identidades heredadas durante generaciones, Agropecuario parece seguir buscando algo más difícil que un ascenso: una base social.
Un club que aún divide a la ciudad
“Es el club de los ‘Grobo’”. No hace falta caminar demasiado para que la frase aparezca. La repite un taxista de madrugada y también un vecino que pasea a su perro con las primeras luces de la mañana. Eso puede leerse como un elogio y también como límite.
Hace unos días, tras la derrota contra Atlético de Rafaela, Grobocopatel publicó en las redes sociales un mensaje que sembró incertidumbre al sugerir que su ciclo en el club podía acercarse a su final. LA GACETA intentó dialogar con el dirigente para profundizar sobre el sentido de ese posteo, pero gentilmente pidió no hablar por ahora.
Dentro del club, sin embargo, relativizan el impacto de aquella publicación. “Bernardo es impulsivo; muchas veces habla en caliente. Eso tuvo más que ver con el mal momento deportivo que con una decisión real”, le confió a este medio una fuente de la institución.
La misma fuente fue incluso un poco más allá. “Es muy difícil imaginar a Grobocopatel dejando Agropecuario. Esto es su vida, su sueño”, resaltó.
La frase introduce un matiz necesario. Porque si hacia afuera aparece la pregunta sobre qué ocurriría si el impulsor original se corre del camino, hacia adentro muchos ni siquiera contemplan seriamente ese escenario.
La misma fuente además intenta relativizar la idea de que Agropecuario carezca de vínculo con la ciudad, aunque sí reconoce un enfriamiento. “Cuando el club peleaba ascensos y había euforia, el acompañamiento era mucho mayor; después eso se fue apagando. Pero el casarense es así, rara vez saca a relucir su pasión”, aseguró.
Pero más allá de todo, la discusión excede a Agropecuario y toca un debate mayor dentro del fútbol argentino. En tiempos en los que se discuten modelos de gestión, capital privado y sociedades anónimas deportivas, la experiencia de este club del corazón bonaerense funciona casi como un caso testigo.
Demuestra que es posible construir competitividad, infraestructura y crecimiento desde una lógica empresarial; aunque también deja una pregunta abierta sobre si eso alcanza para construir un club. Porque una cosa es tener estadio, presupuesto y competir; pero otra completamente distinta, es tener pueblo.
Agropecuario nació al calor del poder sojero, desafió estructuras tradicionales y llegó más lejos de lo que muchos creían posible; pero aún convive con una incógnita esencial: ¿puede un club existir si no pertenece a nadie?