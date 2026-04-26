EN VIVO: San Martín de Tucumán juega ante Agropecuario en una fecha en la que el puntero empató

Réplica del "santo", pero anulada
36'PT Aunque la jugada fue anulada por fuera de juego, Pons puso peligro: la pelota dio en el travesaño.
Increíble lo que se perdió el local
35'PT Ruiz Díaz probó a distancia por la izquierda. Ya dentro del área se perfiló de zurda y sacó un potente disparo que se fue cerca del palo izquierdo.
Lo más peligroso lo hizo el local
30'PT Mosqueira penetró por la derecha remató, pero un jugador "santo" se interpuso y desvió el balón.
Cambio en San Martín
27' PT por lesión sale Diego Diellos e ingresó Facundo Pons.
Amonestado en San Martín
3'PT Amarilla para López por falta brusca.
Franklin arbitrará por octava ocasión a San Martín
Nacido en Santo Tomé (Santa Fe) hace 42 años, Franklin dirigió 7 veces a San Martín, con un balance de 3 victorias, 3 empates y 1 derrota, por penales, ante Atlanta, por el Reducido de 2020. Será la tercera vez que lo controlará en condición de visitante: 3-0 vs. Gimnasia en Mendoza y 2-2 ante Chacarita.
La terna arbitral
La AFA designó a Adrián Franklin como árbitro de este partido. Lo acompañarán Javier Mihura (asistente 1) y Guillermo Yacante (asistente 2), mientras que Ulises Jerónimo será el cuarto árbitro.
Los 11 del "Santo"
01. SAND, Dario
02. FERREYRA, Nicolás
03. DIARTE, Lucas
04. LÓPEZ, Elías
05. RODRÍGUEZ, Guillermo
06. PARNISARI, Ezequiel
07. BORASI, Benjamin
08. BRIÑONE, Santiago
09. DIELLOS, Diego
10. LÓPEZ, Kevin
11. CISNERO, Alan
Suplentes
12. JAIME, Jon
13. GALLARDO, Nahuel
14 PAZ Anul
15. JUAREZ, Jorge
16. RODRÍGUEZ, Loureano
17. CASTRO, Nicolás
18. GARCÍA, Matias
19. RODRÍGUEZ, Gonzalo
20. PONS, Facundo
DT: ANDRES YLLANA
Los titulares del local
1- ACOSTA
2- LECANDA
3- RAMOS
4- PEREZ
5- MOLINA
6- A. AGUIRRE
7- MOSQUEIRA
8- ARANDA
9- BARRERA
10- CASTRO
11- RUIZ DIAZ
SUPLENTES
12- SALORT |
13- E. AGUIRRE |
14- SANCHEZ |
15- LEMOS |
16- VASQUEZ|
17- BLANDO |
18- GAGLIARDI |
19- HERITIER |
20- CABELLO
CUERPO TÉCNICO
DT: PATRICIO TORANZO
El historial: San Martín nunca perdió ante Agropecuario
San Martín y Agropecuario se enfrentaron en 11 partidos, con 6 victorias para el “Santo” y 5 empates. En total, los tucumanos anotaron 15 y recibieron 6. En Carlos Casares, San Martín jugó 5 veces, consiguiendo 2 triunfos y 3 empates. En esa condición anotó 3 veces y recibió 1.
Los máximos goleadores son Claudio Bieler (4) y Matías García (2). Entre los jugadores que pasaron por ambos equipos se destacan Darío Sand, Ezequiel Parnisari, Gonzalo Klusener, Exequiel Narese, Diego Diellos, Emanuel Dening, Bieler, Alexis Blanco, Nahuel Menéndez y Santiago Gallucci Otero.
Así llegaba el plantel "santo" al estadio
Pasadas las 14.45 el micro llegó a la cancha. Los jugadores bajaron distendidos. Jorge Juárez llevaba un parlante. ¿Listo para poner música?
Lo que tenés que saber
El equipo de Andrés Yllana se medirá ante Agropecuario en el Estadio Ofelia Rosenzuaig, por la fecha 11 de la Primera Nacional. Además del rival de turno, San Martín piensa colateralmente en Gimnasia de Jujuy porque puede seguir apretándolo en la tabla: los jujeños tienen 22 puntos, ayer empataron ante Atlético Rafaela. San Martín tiene 17 unidades tras nueve partidos jugados.