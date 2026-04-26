Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO: San Martín de Tucumán juega ante Agropecuario en una fecha en la que el puntero empató

El "Santo" debe aprovechar al máximo su visita a Carlos Casares. Gimnasia de Jujuy, líder de la zona, empató y tiene siete puntos de ventaja.

Hace 2 Min
16:45 hs

Réplica del "santo", pero anulada

36'PT Aunque la jugada fue anulada por fuera de juego, Pons puso peligro: la pelota dio en el travesaño.

16:43 hs

Increíble lo que se perdió el local

35'PT Ruiz Díaz probó a distancia por la izquierda. Ya dentro del área se perfiló de zurda y sacó un potente disparo que se fue cerca del palo izquierdo.

16:37 hs

Lo más peligroso lo hizo el local

30'PT Mosqueira penetró por la derecha remató, pero un jugador "santo" se interpuso y desvió el balón.

16:33 hs

Cambio en San Martín

27' PT por lesión sale Diego Diellos e ingresó Facundo Pons.

16:10 hs

Amonestado en San Martín

3'PT Amarilla para López por falta brusca.

16:01 hs

Franklin arbitrará por octava ocasión a San Martín

Nacido en Santo Tomé (Santa Fe) hace 42 años, Franklin dirigió 7 veces a San Martín, con un balance de 3 victorias, 3 empates y 1 derrota, por penales, ante Atlanta, por el Reducido de 2020. Será la tercera vez que lo controlará en condición de visitante: 3-0 vs. Gimnasia en Mendoza y 2-2 ante Chacarita.

15:59 hs

La terna arbitral

La AFA designó a Adrián Franklin como árbitro de este partido. Lo acompañarán Javier Mihura (asistente 1) y Guillermo Yacante (asistente 2), mientras que Ulises Jerónimo será el cuarto árbitro.

15:55 hs

Los 11 del "Santo"

01. SAND, Dario

02. FERREYRA, Nicolás

03. DIARTE, Lucas

04. LÓPEZ, Elías

05. RODRÍGUEZ, Guillermo

06. PARNISARI, Ezequiel

07. BORASI, Benjamin

08. BRIÑONE, Santiago

09. DIELLOS, Diego

10. LÓPEZ, Kevin

11. CISNERO, Alan

Suplentes

12. JAIME, Jon

13. GALLARDO, Nahuel

14 PAZ Anul

15. JUAREZ, Jorge

16. RODRÍGUEZ, Loureano

17. CASTRO, Nicolás

18. GARCÍA, Matias

19. RODRÍGUEZ, Gonzalo

20. PONS, Facundo

DT: ANDRES YLLANA

15:54 hs

Los titulares del local

1- ACOSTA

2- LECANDA

3- RAMOS

4- PEREZ

5- MOLINA

6- A. AGUIRRE

7- MOSQUEIRA

8- ARANDA

9- BARRERA

10- CASTRO

11- RUIZ DIAZ

SUPLENTES

12- SALORT |

13- E. AGUIRRE |

14- SANCHEZ |

15- LEMOS |

16- VASQUEZ|

17- BLANDO |

18- GAGLIARDI |

19- HERITIER |

20- CABELLO

CUERPO TÉCNICO

DT: PATRICIO TORANZO


15:21 hs

El historial: San Martín nunca perdió ante Agropecuario

San Martín y Agropecuario se enfrentaron en 11 partidos, con 6 victorias para el “Santo” y 5 empates. En total, los tucumanos anotaron 15 y recibieron 6. En Carlos Casares, San Martín jugó 5 veces, consiguiendo 2 triunfos y 3 empates. En esa condición anotó 3 veces y recibió 1.

Los máximos goleadores son Claudio Bieler (4) y Matías García (2). Entre los jugadores que pasaron por ambos equipos se destacan Darío Sand, Ezequiel Parnisari, Gonzalo Klusener, Exequiel Narese, Diego Diellos, Emanuel Dening, Bieler, Alexis Blanco, Nahuel Menéndez y Santiago Gallucci Otero.

15:12 hs

Así llegaba el plantel "santo" al estadio

Pasadas las 14.45 el micro llegó a la cancha. Los jugadores bajaron distendidos. Jorge Juárez llevaba un parlante. ¿Listo para poner música?

15:02 hs

Los convocados de Agropecuario

BARRERA

PEREZ

ACOSTA

SALORT

HERITIER

F. SANCHEZ

E. AGUIRRE

CASTRO

GAGLIARDI

A. AGUIRRE

MOSQUEIRA

RAMOS

MOLINA

ARANDA

RUIZ DIAZ

BLANDO

LECANDA

CABELLO

VASQUEZ

LEMOS

DT: PATRICIO TORANZO

14:59 hs

Los convocados de San Martín de Tucumán

SAND, Darío

JUÁREZ, Jorge

JAIME, Juan

CASTRO, Nicolás

FERREYRA, Nicolás

GARCÍA, Matías

PARNISARI, Ezequiel

LÓPEZ, Kevin

RODRÍGUEZ, Guillermo

PAZ, Aníbal

PENALBA, Tiago

CISNERO, Alan

GALLARDO, Nahuel

BORASI, Benjamin

DIARTE, Lucas

RODRÍGUEZ, Gonzalo

LÓPEZ, Elias

DIELLOS, Diego

BRIÑONE, Santiago

PONS, Facundo

RODRÍGUEZ, Laureano

DT: YLIANA, Andrés.

Lo que tenés que saber

El equipo de Andrés Yllana se medirá ante Agropecuario en el Estadio Ofelia Rosenzuaig, por la fecha 11 de la Primera Nacional. Además del rival de turno, San Martín piensa colateralmente en Gimnasia de Jujuy porque puede seguir apretándolo en la tabla: los jujeños tienen 22 puntos, ayer empataron ante Atlético Rafaela. San Martín tiene 17 unidades tras nueve partidos jugados.

Temas Atlético RafaelaClub Atlético Gimnasia y Esgrima de JujuyMáximoSan MartínCarlos CasaresAndrés Yllana
Tamaño texto
Comentarios
Comentarios