A darle un golpe más: San Martín visitará a un Agropecuario que se desmorona

Oportunidad de oro

El “Sojero”, habitante habitual de los reducidos por los ascensos en el último lustro, hoy está metido de lleno en la lucha de abajo. En este momento, los de Carlos Casares deberían disputar un pentagonal de desempate junto a Maipú, Chacarita, Colegiales y Almagro. Para peor, de todos ellos, los del interior de la provincia de Buenos Aires son los únicos que no ganaron ni uno solo de los últimos cinco encuentros. Además, junto a los mendocinos son los equipos más goleados de la zona B (13 tantos en contra).