Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este domingo en Tucumán?

Circo Ánima: dos funciones
“Abre tus alas” es el espectáculo que el Circo Ánima ofrecerá hoy, en funciones a las 18 y a las 21, en la gran carpa climatizada ubicada en Catamarca y avenida Sarmiento. Con la producción de Flavio Mendoza y 35 artistas en escena, la trama sigue la historia de tres cazadores de tormentas que responden al llamado de una voz suprema para capturar las fuerzas de la naturaleza que sacuden al público.
Teatro para niños y adultos
¿Qué pasaría si un pueblo entero olvidara cómo sonreír? Esa es la consigna que abordó Selva Cuenca para escribir “Mundo alegre”, la obra que repondrá el Grupo de Teatro de Niños y Jóvenes del Ente Cultural esta tarde a las 18 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), con dirección de Lilian Mirkin. A la misma hora, con acceso libre, en la plaza Gutenberg (Ayacucho 2.750) se presentará “Payasada” durante una jornada en la cual también habrá juegos recreativos infantiles organizados por la Municipalidad de la capital. En tanto, también a las 18, en La Sodería (Juan Posse 1.141) el grupo La Mirilla-Títeres para Espiar estrenará “El soñante del tomatal”, inspirada en un cuento de Carmen Fernández de Ullivarri sobre personajes reales del pueblo salteño donde nació. A las 19, Pablo Vera hará la última función de “Güérfana ereje” en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124). La grilla se cerrará a las 20, con “Lo que mata es el ego”, la nueva obra escrita y dirigida por Emiliano Murga, a cargo de Emanuel Lobo, Sofía Savino, Paulina Salinas y Martín Roldán.
Música en la Sociedad Francesa y en Boris
A las 20, en la Sociedad Francesa de Tucumán (San Juan 751) se presentará “Canciones y danzas”, a cargo del quinteto tucumano de vientos Aires del Jardín. En tanto, en el Restó Boris (San Juan 1.131) estarán esta noche Los Primogénitos del Jazz.
Concierto de piano en CiTá
La pianista y compositora tucumana Marta Grodek presentará esta noche, desde las 20 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), su álbum “Amores”, una propuesta íntima que fusiona el piano con la danza a cargo de las bailarinas Iara Vaca y Marianella González y la participación especial de Nino Aredez. La entrada es gratuita -con inscripción previa-, pero como colaboración se solicita la donación de un alimento no perecedero, que será entregado a instituciones locales.
Música en el Parque 9 de Julio
Habrá otras propuestas gratuitas musicales para hoy. Desde las 17, en la zona del lago San Miguel del Parque 9 de Julio, se presentará Marimbanda con invitados especiales. La tarde será abierta con el show circence del payaso Macacho.
Pupy Cortes y Gonzalo Córdoba cantarán en Yerba Buena
Luego, a las 18.30 y en el patio central del Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega), actuarán Pupy Cortes y Gonzalo Córdoba con un repertorio de covers de rock pop acústico y melódico, con entrada libre.
Recital poético en Barrio Sur
La obra “Una copla en la Puna”, de J. Eduardo Aroca, inspirará el recital poético musical que Julio Lazarte ofrecerá desde las 19, en la Sala Lazarte (Lavalle 145).