Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este domingo en Tucumán?

Teatro para niños y adultos

¿Qué pasaría si un pueblo entero olvidara cómo sonreír? Esa es la consigna que abordó Selva Cuenca para escribir “Mundo alegre”, la obra que repondrá el Grupo de Teatro de Niños y Jóvenes del Ente Cultural esta tarde a las 18 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), con dirección de Lilian Mirkin. A la misma hora, con acceso libre, en la plaza Gutenberg (Ayacucho 2.750) se presentará “Payasada” durante una jornada en la cual también habrá juegos recreativos infantiles organizados por la Municipalidad de la capital. En tanto, también a las 18, en La Sodería (Juan Posse 1.141) el grupo La Mirilla-Títeres para Espiar estrenará “El soñante del tomatal”, inspirada en un cuento de Carmen Fernández de Ullivarri sobre personajes reales del pueblo salteño donde nació. A las 19, Pablo Vera hará la última función de “Güérfana ereje” en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124). La grilla se cerrará a las 20, con “Lo que mata es el ego”, la nueva obra escrita y dirigida por Emiliano Murga, a cargo de Emanuel Lobo, Sofía Savino, Paulina Salinas y Martín Roldán.