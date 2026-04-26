Domingo con neblina matinal y posibles lluvias hacia la noche en Tucumán

Resumen para apurados
- Tucumán espera este domingo 26 de abril una jornada variable con neblina matinal, cielo nublado y probables lluvias nocturnas, según el Servicio Meteorológico Nacional.
- Con temperaturas entre 15°C y 23°C, el clima será templado y húmedo. Se prevé visibilidad reducida en rutas por la mañana y vientos leves rotando del noreste al este.
- La inestabilidad nocturna y la neblina exigen precaución al circular. El pronóstico anticipa que las condiciones de lluvia podrían extenderse hasta mediados de la semana entrante.
El pronóstico del tiempo para este domingo 26 de abril en Tucumán anticipa una jornada con condiciones variables, marcada por la presencia de neblina durante la mañana, cielo mayormente nublado por la tarde y probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche.
Según los datos actualizados a primeras horas del día, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C, configurando un clima templado y húmedo a lo largo de toda la jornada.
Durante la mañana, la visibilidad podría verse reducida por bancos de neblina, por lo que se recomienda precaución al circular, especialmente en rutas y accesos. Ya hacia la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con escasa presencia de viento.
Para la noche, en tanto, se espera un leve aumento en la inestabilidad, con entre un 10% y 40% de probabilidad de precipitaciones aisladas.
En cuanto al viento, soplará leve desde el noreste por la mañana, rotando al sur por la tarde y al este por la noche, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h.
El pronóstico del clima
El panorama general muestra un domingo sin extremos térmicos, pero con cambios en las condiciones que podrían derivar en lluvias hacia el cierre del día. Ideal para actividades bajo techo o salidas con precaución ante la posible inestabilidad nocturna.