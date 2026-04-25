Pronóstico del fin de semana del NOA: Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago, La Rioja y Tucumán

Conforme se acerca el inicio del invierno, las temperaturas van descendiendo cada vez más. Pero en la mayoría de las provincias del NOA, el frío no será permanente este fin de semana. Algunas zonas de la región tendrán incluso una gran amplitud térmica que recorrerá más de 10 °C entre la mínima y la máxima. También será un fin de semana atravesado por las lluvias de baja intensidad, según el pronóstico que dio el Servicio Meteorológico Nacional.