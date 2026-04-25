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Pronóstico del fin de semana del NOA: Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago, La Rioja y Tucumán

Las seis provincias del NOA tendrá algún tipo de precipitaciones este fin de semana.

Pronóstico del fin de semana del NOA: Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago, La Rioja y Tucumán Foto: Expresión del Sur
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este fin de semana lluvias leves y marcada amplitud térmica en Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago, La Rioja y Tucumán.
  • Las temperaturas descenderán ante la llegada del invierno, aunque el frío no será constante. Se esperan brechas de más de 10°C entre mínimas y máximas en diversos puntos del NOA.
  • La inestabilidad climática persistirá con precipitaciones de baja intensidad. El monitoreo de fenómenos como El Niño sigue siendo clave para las proyecciones regionales a futuro.
Resumen generado con IA

Conforme se acerca el inicio del invierno, las temperaturas van descendiendo cada vez más. Pero en la mayoría de las provincias del NOA, el frío no será permanente este fin de semana. Algunas zonas de la región tendrán incluso una gran amplitud térmica que recorrerá más de 10 °C entre la mínima y la máxima. También será un fin de semana atravesado por las lluvias de baja intensidad, según el pronóstico que dio el Servicio Meteorológico Nacional.

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