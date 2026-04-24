Trabaja en un ingenio, juega sin dormir y volvió a Bella Vista para cumplir un sueño

“Dejar todo por los sueños”, dice Herrera, y no es una frase hecha. Para jugar en Lincoln, debió pedir una licencia especial en el Ingenio Bella Vista, donde trabaja en el área de mantenimiento. Fue una apuesta a todo o nada que le permitió entender dónde estaba parado: “A futuro, el Federal no me salvaba económicamente. Tenía pensado que si me iba bien podía aspirar a más, pero tuve que volver a Tucumán a trabajar. Uno piensa en el mañana y, para mí, el fútbol ya no es para vivir de él, sino para disfrutarlo mientras el trabajo me dé el tiempo”, dice el volante.