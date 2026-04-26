La crisis económica jaquea los espectáculos en Tucumán

Fernando Ríos (gestor y responsable de CiTá espacio de cultura).- No es la primera vez que atravesamos crisis, pero hoy el apretón monetario secó todos los bolsillos. Las familias nos vemos obligadas a repensar nuestro presupuesto y en el orden de restricciones, el consumo de bienes culturales -y específicamente lo que ofrecemos como salas independientes- está en la primera línea. Todo es desparejo e incluso injusto, con youtubers improvisados que ofrecen eventos de dudosa calidad pero llenan salas de 1.500 personas y otros espectáculos que son una caricia al alma pero difícilmente llenen una sala de 40 espectadores. Es un problema que vino a quedarse y lo económico, en todo caso, corrió el velo. Sin dudas es un problema multicausa, y creo que la principal causa sea la parálisis que tenemos como colectivo independiente, la nula o escasa articulación hacia adentro y hacia afuera con los organismos oficiales que no embocan una política pública coherente. La orfandad por parte del Estado nacional en cuanto a su mirada horrible sobre la cultura nos obliga a repensarnos, y es cuando uno espera un compromiso de toda la comunidad artística y de los órganos municipales y provinciales competentes en el área. ¿Todo es plata lo que uno espera del Estado? ¡No siempre! Por ejemplo, dentro de la competencia del Ente Cultural (al que todos reconocemos como nuestro interlocutor válido), ¿no podríamos articular un trabajo conjunto en programación de festivales barriales y de cercanía? ¿No podemos organizar cursos de formación para gestores y artistas sobre comunicación? ¿No podemos llevar adelante políticas de fomento para el teatro dirigido al público infantil y adolescente? ¿Quién se preocupa de la oferta cultural para chicos de 12 a 18 años? El Ente debe sostener aún más el trabajo de los cuerpos estables con una programación de calidad a precios populares sostenida los 365 días del año; y nosotros, como salas independiente, también debemos repensarnos, en nuestra comunicación con nuestros vecinos para que sean casi una sede barrial, que se apropien de ellas y reinvidicadas como espacios de educación no formal por el Estado municipal y provincial. Debemos tener estrategias de venta de nuestros eventos, promociones, una ventanilla de venta de entradas y difusión de nuestras bellísimas actividades, volver al volante en mano, a la mirada del otro, y romper con cierta lógica virtual porque nos perdemos lo mejor de todo. El desafío es como vamos a proyectarnos a futuro, cómo volvemos a enamorar a un público que prefiere opciones de plataformas perdiéndose la experiencia de lo vivencial. Constituimos un ecosistema distribuido en toda la ciudad y la provincia. Somos ese bullicio hermoso que distingue está comunidad por sobre otra de la región, tenemos que entre todos repensarnos porque lo que sucede en estos espacios es verdadera magia, una fiesta que nadie debe perderse. Espero que suceda antes que sea demasiado tarde.