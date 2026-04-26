Rechazan el traslado de casi 18.000 toneladas de basura de Pacará Pintado

“Es que, ante la disyuntiva de si la ejecución de un acto administrativo -que es lo que único que pretende la actora a través de esta acción- puede llegar a causar o no impacto ambiental, no caben dudas de que la prudencia aconseja optar por evitar su puesta en ejecución, ya que la solución contraria pondría en riesgo a toda la comunidad ante la acreditada falta de tratamiento ambiental de los residuos sólidos urbanos en la planta de la actora”, apuntó la Sala II. Luego, en otro párrafo, mencionó a su vez “la tutela preferencial que tiene para este Tribunal el derecho a un ambiente sano, para garantizar el desarrollo de generaciones futuras”.