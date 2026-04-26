El teatro tucumano se encamina al peor año en tres décadas

Enfrentamos el plan económico que padecemos todos los trabajadores y además sufrimos la destrucción de las leyes provincial y nacional del teatro, sin presupuesto y sin estructura para un funcionamiento activo. En Tucumán, el monto asignado a la actividad teatral independiente se redujo de $20 millones en 2024 (que ya era bajísimo) a $5 millones el año pasado y en la actualidad, un monto absurdo que debiera invertirse en 10 salas, 10 festivales, 80 obras, giras, publicaciones, etcétera, durante un año. En tanto, en festivales como el del Caballo, en los predios del municipio del gobernador Osvaldo Jaldo, se “gastan” unos $500 millones.