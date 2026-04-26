Raúl Armisen: “Las entradas más caras son las primeras que se venden”

- Respecto a nuestras estrategias de difusión, siguen siendo las mismas que antes. Le damos mucha importancia a la página institucional. Tenemos muchos seguidores. Pero la responsabilidad de cada uno de los shows, por cómo venimos trabajando, depende del productor. Nosotros no estamos generando espectáculos gratuitos, salvo lo que haremos el 9 de Julio con el Ballet Folclórico Nacional, que sí será responsabilidad nuestra en un acuerdo con la Nación. Las promociones de 2x1 o descuentos con LA GACETA funcionan, pero a veces no es un tema de precio; la gente llega o no llega, no es un problema que les parezca muy caro. Sí van aprovechan los beneficios, pero no es lo determinante para venir. Cuando hay interés, evidentemente la respuesta está.