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Raúl Armisen: “Las entradas más caras son las primeras que se venden”

Conduce el teatro Mercedes Sosa, donde la merma de concurrencia obligó a postergar o cancelar espectáculos locales y nacionales. Golpe a los artistas emergentes.

FUNCIÓN LEVANTADA. Mora Godoy llevó su tango por el mundo, pero no tuvo la respuesta de público esperada para venir a Tucumán. FUNCIÓN LEVANTADA. Mora Godoy llevó su tango por el mundo, pero no tuvo la respuesta de público esperada para venir a Tucumán.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Raúl Armisen, director del Teatro Mercedes Sosa en Tucumán, informó que la crisis económica obligó a cancelar shows locales y nacionales ante la baja concurrencia de público.
  • La inflación impacta severamente al sector, afectando especialmente a artistas emergentes. Paradójicamente, las entradas de mayor valor suelen agotarse antes que las populares.
  • El teatro tucumano enfrenta su peor año en tres décadas. Se prevé un escenario difícil para la cultura local si la merma de espectadores y los altos costos operativos persisten.
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El teatro Mercedes Sosa resalta en el universo local de salas como un espacio de excelencia: ubicación privilegiada frente a la plaza Independencia, tecnología actualizada en sonido e iluminación, promoción constante en las marquesinas y una capacidad de 1.550 cómodas localidades que seducen para todo proyecto. Sin embargo, esto último es -también- el mayor desafío a vencer en medio de la retracción de público que va a las salas.

Lo que antes se vendía como una fija, ahora se relativiza por la respuesta de taquilla. En marzo, dos pesos pesados de la música tucumana como Reed y Tripas Calientes tenían pautada una fecha en esa sala, que se levantó pocos días antes porque no se llegaba a los niveles de preventa previstos. No fueron las únicas bandas locales con poca respuesta; por el contrario, el ciclo completo de proyectos provinciales anduvo flojo, en una constante que no quedó limitado al territorio y se proyectó a artistas de peso nacional e internacional que postergaron o suspendieron sus shows.

El titular de esa sala, Raúl Armisén, diferencia lo que es “el trabajo diario habitual, que no ha tenido grandes modificaciones en lo cotidiano, con los más y los menos, respecto al éxito de los espectáculos, donde evidentemente sí se nota la crisis”.

“Hay espectáculos en los que hemos tenido la totalidad de la sala llena y otros que debimos levantarlos directamente por falta de venta. También hubo casos en los que se suman varias cosas, aparte de los procesos generales que se viven, como el caso de Ángela Torres, que cambió de manager por un crecimiento de su carrera. Estaba bien vendida, pero sin embargo decidieron hacer una gira nacional con otra proyección, a partir de haber sido el soporte de Shakira y así decidieron postergar su visita”, aclara.

- Hubo otros casos, como los de L-Gante y Mora Godoy.

- Con L-Gante hubo un problemas de publicidad de su producción, no se había hecho una buena promoción; pero aún así, en otro momento no nos hubiera pasado esto, y por eso se pasó a septiembre. Lo de la compañía de tango de Mora (un espectáculo de prestigio internacional), se canceló directamente.

- ¿Cuánto mermó la asistencia de público?

- Los números artísticos que antes agotaban una sala, hoy no la llenan. Pueden tener el 50% de ocupación o 3/4 partes de la platea. El que hacía cuatro funciones, hoy hace dos, y el que hacía dos funciones, una. La crisis económica se siente; igualmente se venden las entradas más caras siempre. Son las primeras que salen, mientras que las más baratas son las que se resienten o no se venden directamente.

- ¿Están cambiando las estrategias desde el teatro?

- Respecto a nuestras estrategias de difusión, siguen siendo las mismas que antes. Le damos mucha importancia a la página institucional. Tenemos muchos seguidores. Pero la responsabilidad de cada uno de los shows, por cómo venimos trabajando, depende del productor. Nosotros no estamos generando espectáculos gratuitos, salvo lo que haremos el 9 de Julio con el Ballet Folclórico Nacional, que sí será responsabilidad nuestra en un acuerdo con la Nación. Las promociones de 2x1 o descuentos con LA GACETA funcionan, pero a veces no es un tema de precio; la gente llega o no llega, no es un problema que les parezca muy caro. Sí van aprovechan los beneficios, pero no es lo determinante para venir. Cuando hay interés, evidentemente la respuesta está.

- ¿Hay algún artista que sea una fija?

- Curiosamente los artistas extremadamente populares, como Dalila por ejemplo, agotaron. Y va bien la preventa de otros shows muy populares. Sí hay problemas con los artistas nuevos, los que recién están dando vueltas por la provincia. Están pagando un precio alto, convocan mucho menos público. Cuando el público no los conoce, duda y no viene, no gasta, no arriesga. Y eso sí se castiga.

- ¿Las giras se están transformando en prohibitivas?

- Los productores nacionales tienen un serio problema para llegar a Tucumán. Nosotros discutimos mucho el precio de la entrada, pero al mismo tiempo los costos que tienen ellos son muy altos. El transporte se les ha encarecido muchísimo, sean en vuelos o que vengan en micro de gira. Y eso hace que se compliquen. De ahí en más, seguimos funcionando como siempre y debe ser uno de los pocos teatros que, en función de la información que intercambio con otros, seguimos funcionando y con una cartera importante por delante.

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