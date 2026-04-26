Un espacio cultural brinda talleres para pagar la luz

Por Ignacio Hael - Espacio Cultural El Atelier
La cultura suele ser la primera afectada en toda crisis. A la hora de salir, las personas piensan dos veces si ir al teatro o no: además de lo económico, la competencia virtual es cada vez mayor. Las plataformas de series, películas y la inmediatez del mundo digital hacen que haya mas opciones.
Las funciones en El Atelier están siendo concurridas y nos da mucha alegría y energía de seguir redoblando la apuesta. Pero tanto para las entradas a las obras como para las mensualidades de los talleres que damos apostamos a los precios más bajos posibles. La luz, por nombrar sólo un servicio, viene tomando los ingresos de talleres enteros.
Es un desafío actualizarse constantemente con las novedades en comunicación en redes y en la llegada al espectador. El impacto visual importa mucho en la forma de transmitir y los recursos que entran en juego, como el trato con los espectadores para ofrecerle opciones y para que sigan yendo al teatro. Sin espectadores y sin estudiantes no existimos.