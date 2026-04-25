“Vos sos bastante gorilón”: el mano a mano de Pablo Echarri y Mario Pergolini

Resumen para apurados
- Pablo Echarri llamó "gorilón" a Mario Pergolini este viernes en su programa "Otro día perdido", tras criticar un video de IA que mostraba a Cristina Kirchner con tobillera electrónica.
- El cruce ocurrió pese a prometer no hablar de política. El actor cuestionó el uso de inteligencia artificial para burlarse de la expresidenta, tildando la imagen de fetiche opositor.
- El episodio refleja la persistente polarización en el espectáculo argentino y cómo las nuevas tecnologías, como la IA, se integran al debate político y al humor mediático actual.
Aunque habían prometido no hablar de política, la charla entre Mario Pergolini y Pablo Echarri terminó indefectiblemente transitando pasillos que rondaron la política argentina. Este viernes, en “Otro día perdido”, el actor fue el invitado estrella del programa. En un divertido pero directo intercambio, Pergolini lo tildó de “Kuka” y Echarri le respondió tratándolo de “gorilón”.
Aunque la entrevista pasó por los lugares cómodos de la vida, la familia y la carrera de Echarri, el final devino en un clima que llevó a los conductores de Pergolini a agitar la charla. Es que al inicio del programa y antes de la entrevista, hubo un detalle referente a la detención de Cristina Kirchner que a Echarri no le gustó y no perdió oportunidad de hacer un reclamo a su interlocutor.
El reclamo de Echarri a Pergolini por el uso de la IA
En la previa de la entrevista, la producción mostró un video hecho con inteligencia artificial en el que se veía a Cristina Kirchner, pensativa al lado de una ventana mojada por la lluvia, cuestionando el avance en campaña de Axel Kicillof. Pero en uno de los paneos del video, se ve un detalle en la pierna derecha de Kirchner: una tobillera electrónica.
“Vos me prometiste que no ibas a hablar de política y yo metí el tema de la política”, empezó Echarri en medio de la charla. La sorpresa de Pergolini no le permitió comprender de qué hablaba su invitado. “Pusiste un video muy feo que no me gustó nada. Bien gorilón tu video. Vos no sos apolítico”, juzgó Echarri. De inmediato Pergolini lo negó, reafirmándose como apolítico, pero Echarri reforzó su discurso: “Sos bastante gorilón”.
También criticó con ironía el uso que hace Pergolini de la inteligencia artificial. “Hiciste un video feo, mostraste la tobillera. Feo”, sentenció el actor. “Lo de la tobillera lo discutimos, si no era una imagen fuerte”, intentó defenderse el conductor, pero Echarri no se lo perdonó. “No, porque eso es lo que te hace gorila. La tobillera es un poco el fetiche del gorila con la detención de ella”, le respondió.
Pero la conversación terminó en paz. Los involucrados hablaron del humor y las posibilidades que les acercaba. “El humor permite que yo te pueda decir esto con todo respeto y con todo cariño”, dijo Echarri, reconociendo su crítica como un chiste. Finalmente, Pergolini volvió a burlarse sosteniendo que tomaba la observación, pero que la imagen de la tobillera no sería eliminada.