“Vos sos bastante gorilón”: el mano a mano de Pablo Echarri y Mario Pergolini

Aunque la entrevista pasó por los lugares cómodos de la vida, la familia y la carrera de Echarri, el final devino en un clima que llevó a los conductores de Pergolini a agitar la charla. Es que al inicio del programa y antes de la entrevista, hubo un detalle referente a la detención de Cristina Kirchner que a Echarri no le gustó y no perdió oportunidad de hacer un reclamo a su interlocutor.