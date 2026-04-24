¿Paulo Dybala a Boca? El regalo de Pergolini a Oriana Sabatini que ilusiona a los xeneizes

Un momento distendido en la televisión se convirtió en tendencia y volvió a poner en agenda una pregunta que circula desde hace tiempo en el mundo del fútbol. La participación de Oriana Sabatini en el programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini en El Trece, dejó una escena cargada de humor, complicidad y un guiño directo al futuro de Paulo Dybala.