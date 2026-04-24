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¿Paulo Dybala a Boca? El regalo de Pergolini a Oriana Sabatini que ilusiona a los xeneizes

La actriz y cantante estuvo en "Otro día perdida" y no pudo evitar hablar sobre el futuro futbolístico de su marido, actual ídolo de La Roma.

El gesto de Pergolini con Oriana Sabatini que volvió a instalar la duda sobre Paulo Dybala y Boca El gesto de Pergolini con Oriana Sabatini que volvió a instalar la duda sobre Paulo Dybala y Boca eltrece
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Mario Pergolini le entregó una camiseta de Boca a Oriana Sabatini en El Trece para promover el pase de Paulo Dybala al club, generando revuelo en el ámbito deportivo nacional.
  • La actriz, hincha de River, recibió el dorsal 21 en una entrevista distendida. Ante la broma, aclaró que su marido está cómodo en Italia pero definirán su futuro recién en junio.
  • El episodio reaviva la ilusión de los hinchas xeneizes por repatriar estrellas internacionales. La ambigüedad de Sabatini deja la puerta abierta a una posible negociación en 2024.
Resumen generado con IA

Un momento distendido en la televisión se convirtió en tendencia y volvió a poner en agenda una pregunta que circula desde hace tiempo en el mundo del fútbol. La participación de Oriana Sabatini en el programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini en El Trece, dejó una escena cargada de humor, complicidad y un guiño directo al futuro de Paulo Dybala.

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Lo que comenzó como una entrevista relajada derivó en un intercambio que rápidamente se viralizó, en especial por el trasfondo futbolero que involucra a la pareja de la artista y a uno de los clubes más populares del país.

El regalo en vivo que encendió las especulaciones

Durante la charla, Pergolini sorprendió a la invitada con un obsequio inesperado: una camiseta de Boca Juniors con el número 21, dorsal característico de Dybala. El detalle no pasó desapercibido, sobre todo porque Sabatini es públicamente hincha de River Plate, pasión que heredó de su padre, Osvaldo Sabatini.

Entre bromas y comentarios cruzados, el conductor redobló la apuesta y presentó una segunda camiseta, esta vez con el nombre del futbolista estampado. El gesto, cargado de ironía, alimentó los rumores que desde hace tiempo vinculan al jugador con el club de La Ribera.

Lejos de esquivar la situación, Sabatini respondió con humor y siguió el juego, aunque dejó en claro el tono distendido del momento. Sin embargo, la conversación dio un giro cuando Pergolini fue más allá y deslizó la pregunta que muchos esperaban: si existía alguna novedad concreta sobre el futuro deportivo de Dybala.

La respuesta de la cantante fue cauta. Evitó confirmar versiones, pero tampoco cerró la puerta a las especulaciones. La insistencia del conductor, fiel a su estilo, sumó más condimento a una escena que, entre risas y complicidad, terminó instalándose como uno de los momentos televisivos más comentados de las últimas horas.

"No tengo idea de lo que va a pasar, todo el mundo me dice que traiga a mi marido a Boca pero la realidad es que son decisiones profesionales. Estamos muy contentos en Italia, la hemos pasado fantástico pero bueno, ahora en junio veremos. No falta tanto para saberlo", cerró.

Así, entre humor y fandom, la televisión volvió a ser escenario de un tema que sigue generando expectativa: el posible destino futbolístico de una de las figuras argentinas más destacadas del momento.

Temas Club Atlético Boca JuniorsMario PergoliniOriana SabattiniPaulo Dybala
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