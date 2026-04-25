Franco Colapinto en Buenos Aires: por dónde pasará y cómo se puede ver el show en vivo

Franco Colapinto dejará la Fórmula 1 por un rato y se dedicará a los circuitos callejeros que no están en el programa de la Máxima. El “Franco Colapinto Road Show” tendrá lugar en las arterias de Palermo, donde el pilarense recorrerá con un monoplaza de la estructura de su escudería y uno que hace guiño a un gigante de la historia automovilística argentina. Durante la jornada, los espectadores disfrutarán el regreso del corredor nacional y de la réplica del Mercedes-Benz W196 de Juan Manuel Fangio.