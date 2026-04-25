Franco Colapinto en Buenos Aires: por dónde pasará y cómo se puede ver el show en vivo

Resumen para apurados
- Franco Colapinto encabezará este domingo el 'Road Show' en Palermo, Buenos Aires, donde exhibirá monoplazas históricos ante el público local para celebrar su presente deportivo.
- El piloto de Alpine recorrerá Av. Sarmiento y Libertador con un Lotus E20 y la réplica del Mercedes de Fangio. El evento de seis horas incluirá shows musicales y gastronomía.
- Con transmisión de Disney+ y presencia de la F1, el evento refuerza el fanatismo por el automovilismo en Argentina y posiciona a Colapinto como un referente global de la categoría.
Franco Colapinto dejará la Fórmula 1 por un rato y se dedicará a los circuitos callejeros que no están en el programa de la Máxima. El “Franco Colapinto Road Show” tendrá lugar en las arterias de Palermo, donde el pilarense recorrerá con un monoplaza de la estructura de su escudería y uno que hace guiño a un gigante de la historia automovilística argentina. Durante la jornada, los espectadores disfrutarán el regreso del corredor nacional y de la réplica del Mercedes-Benz W196 de Juan Manuel Fangio.
Las vías públicas de Buenos Aires se convertirán en el asfalto de los grandes circuitos del mundo. Este domingo se llevará a cabo la exhibición del Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 conducido por nada menos que el representante albiceleste de Alpine, Franco Colapinto. El piloto hará cuatro vueltas en las que podrá vérselo arriba del Lotus y el nostálgico Mercedes de Fangio. Todo esto sobre la intersección de las emblemáticas calzadas de Palermo.
¿Por dónde correrá Colapinto?
El circuito se concentrará en las amplias avenidas que circundan el Monumento a los Españoles. Un trazado que se conforma entre Avenida Sarmiento y Avenida Libertador, custodiado por el Jardín Japonés y el Parque Tres de Febrero. Los asistentes podrán ingresar a la plaza Seeber y al predio de Sicilia, zonas que contarán con grandes escenarios y pantallas para seguir las vueltas del protagonista desde distintos puntos.
Como informa Infobae, el evento ofrecerá seis horas de actividades: entrevistas en vivo, presentaciones de DJs, la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad a partir de las 11 y propuestas gastronómicas, bajo un formato que reproduce la experiencia de un paddock profesional. Además, se prevé que habrá shows en vivo de artistas internacionales.
Dónde se transmitará el evento de Colapinto
La televisación del evento para la Argentina estará a cargo de ESPN a través de la plataforma Disney+. La transmisión oficial comenzará a las 12:00. La jornada también tendrá la presencia de delegados autorizados de la Fórmula 1 y de Sky Sports, una de las cadenas más importantes de Europa que suele transmitir las carreras de la categoría.