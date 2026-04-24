Vuelve el GP de Turquía a la Fórmula 1: Istanbul Park será sede entre 2027 y 2031

El calendario de la Fórmula 1 sumará nuevamente una sede conocida a partir de 2027. Se confirmó el regreso del Gran Premio de Turquía, que formará parte del campeonato durante cinco temporadas consecutivas, hasta 2031. La carrera se disputará en el circuito de Istanbul Park, un trazado que ya dejó su marca en la categoría y que vuelve a escena con un acuerdo de largo plazo.