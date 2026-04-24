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Vuelve el GP de Turquía a la Fórmula 1: Istanbul Park será sede entre 2027 y 2031

El histórico trazado vuelve al calendario con un contrato multianual que refuerza la expansión global del campeonato

Turquía regresa al calendario con un contrato de cinco años. Turquía regresa al calendario con un contrato de cinco años.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Fórmula 1 confirmó el regreso del Gran Premio de Turquía al circuito Istanbul Park desde 2027 hasta 2031, tras un acuerdo de cinco años entre autoridades turcas y la categoría.
  • El trazado, famoso por su exigente curva 8, albergó carreras entre 2005 y 2011, y retornó brevemente en 2020-2021. El nuevo contrato fue impulsado por el gobierno y la federación local.
  • La vuelta de esta sede estratégica busca equilibrar circuitos técnicos con la expansión global de la F1, reafirmando a Estambul como un puente deportivo clave entre Europa y Asia.
Resumen generado con IA

El calendario de la Fórmula 1 sumará nuevamente una sede conocida a partir de 2027. Se confirmó el regreso del Gran Premio de Turquía, que formará parte del campeonato durante cinco temporadas consecutivas, hasta 2031. La carrera se disputará en el circuito de Istanbul Park, un trazado que ya dejó su marca en la categoría y que vuelve a escena con un acuerdo de largo plazo.

El anuncio fue impulsado por las autoridades turcas y tendrá su presentación oficial en el palacio de Dolmabahçe, en Estambul. Allí estarán presentes el presidente Recep Tayyip Erdogan, el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y el titular de la Federación Internacional del Automóvil, Mohammed Ben Sulayem

El acuerdo contempla la organización del evento en conjunto con el Ministerio de Juventud y Deportes de Turquía, mientras que la Federación Turca de Automovilismo (TOSFED) actuará como socio organizador. De esta manera, el regreso del Gran Premio consolida a Estambul como una de las plazas estratégicas dentro de la expansión global de la categoría. 

Un circuito con historia y exigencia técnica 

El circuito de Istanbul Park tiene 5,34 kilómetros de extensión y 14 curvas, con sectores que combinan velocidad y precisión. Su rasgo más distintivo es la curva 8, una triple variante a la izquierda que se recorre a alta velocidad y que representa uno de los mayores desafíos técnicos para los pilotos.

La pista albergó al Gran Premio de Turquía en nueve oportunidades entre 2005 y 2011, antes de salir del calendario por cuestiones económicas. Sin embargo, su historia no terminó allí. En 2020, en un contexto de emergencia por la pandemia, la Fórmula 1 volvió a utilizar el trazado, generando una carrera caótica bajo la lluvia en la que Lewis Hamilton se consagró campeón del mundo por séptima vez.

Un año después, en 2021, la categoría regresó nuevamente a Estambul, con victoria de Valtteri Bottas, antes de que el circuito volviera a quedar fuera del calendario.

Un regreso que combina tradición y estrategia

Desde la organización del campeonato destacaron que la vuelta de Turquía responde tanto al atractivo deportivo como a su valor dentro de la proyección global de la Fórmula 1. Istanbul Park es un circuito valorado por pilotos y aficionados por su nivel de exigencia y por las posibilidades de espectáculo que ofrece en pista.

Además, su ubicación -en una ciudad que conecta Europa y Asia- refuerza la presencia del campeonato en una región clave dentro de su expansión. En un calendario cada vez más amplio, la categoría busca equilibrar la incorporación de nuevos destinos con el regreso de escenarios que ya demostraron su capacidad para ofrecer carreras imprevisibles.

Así, el Gran Premio de Turquía no solo vuelve por cinco años: también se reinstala como una de las citas con identidad propia dentro de la Fórmula 1 actual.

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