El cambio de la Fórmula 1 respecto al GP de Miami y qué puede pasar con Franco Colapinto

Resumen para apurados
- La FIA extendió a 90 minutos la única práctica libre del GP de Miami el 1 de mayo, para que equipos como el de Franco Colapinto se adapten a nuevos ajustes reglamentarios.
- La medida responde al formato sprint y la necesidad de evaluar novedades técnicas en un circuito urbano exigente, tras cambios en el calendario por suspensiones en Medio Oriente.
- Esta ampliación de tiempo será crucial para la estrategia de Colapinto en Alpine, permitiendo un ajuste fino del auto en una pista donde la puesta a punto define el éxito.
La Formula 1 introdujo una modificación poco habitual para el Gran Premio de Miami: la única práctica libre del fin de semana tendrá más duración de la prevista. La medida, oficializada por la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), busca darles a los equipos mayor margen para adaptarse a recientes ajustes reglamentarios.
La principal novedad es que la sesión del viernes dejará de durar una hora y pasará a extenderse por 90 minutos. Así, el primer ensayo se desarrollará de 13 a 14.30 del 1 de mayo, con media hora extra de actividad en pista. También se reacomodaron las actividades previas de la jornada, que comenzarán antes para encajar el nuevo esquema.
La decisión no es aislada. Llega en un contexto particular para la categoría, atravesada por cambios de calendario tras la suspensión de carreras en Medio Oriente y por la necesidad de darles más tiempo de evaluación a las escuderías frente a novedades técnicas que empezarán a aplicarse.
Hay además otro factor decisivo: Miami tendrá formato sprint, un esquema que limita los ensayos porque sólo contempla una práctica antes de entrar en dinámica competitiva. Justamente por esa restricción, equipos y FIA coincidieron en sumar rodaje extra.
Un circuito que obliga a las escuderías a ajustar todos los detalles
La ampliación cobra aún más relevancia en un circuito urbano exigente como el que rodea al Hard Rock Stadium, donde las simulaciones, la puesta a punto y la lectura del comportamiento del auto suelen ser determinantes.
Con más tiempo en pista, los equipos (entre ellos Alpine, donde está el argentino Franco Colapinto) tendrán una ventana mayor para ajustar detalles antes de un fin de semana que promete ser estratégico.