El cambio de la Fórmula 1 respecto al GP de Miami y qué puede pasar con Franco Colapinto

La principal novedad es que la sesión del viernes dejará de durar una hora y pasará a extenderse por 90 minutos. Así, el primer ensayo se desarrollará de 13 a 14.30 del 1 de mayo, con media hora extra de actividad en pista. También se reacomodaron las actividades previas de la jornada, que comenzarán antes para encajar el nuevo esquema.