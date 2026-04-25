Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán: cuándo es y cuánto cuestan las entradas

El desembarco se daría luego de una serie de presentaciones de alta convocatoria: en diciembre pasado, la banda reunió a más de 45.000 personas por noche en dos shows en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, ambos con entradas agotadas. En paralelo, el grupo mantiene una agenda activa y tiene prevista una presentación en Comodoro Rivadavia, donde la demanda obligó a sumar una segunda función.