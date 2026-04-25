Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán: cuándo es y cuánto cuestan las entradas

Resumen para apurados
- Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tocarán el 10 de octubre en el Hipódromo de Tucumán, regresando tras 15 años para un show masivo durante el fin de semana largo.
- Las entradas cuestan $80.500 con cargo de servicio. El productor Julio César Rasuk confirmó la plaza tras superar a Salta, aprovechando el éxito de sus shows previos en La Plata.
- El evento posiciona a Tucumán como epicentro cultural del NOA, esperando una gran afluencia de público regional que impactará positivamente en la economía y el turismo local.
La noticia más esperada por los fanáticos del rock nacional terminó por confirmarse. Tal como indicaban los rumores desde mediados de abril, “Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado” ya pactaron fecha para volver a tocar en Tucumán. Así lo confirmó este miércoles el productor musical Julio César Rasuk en el programa de streaming “No Vengan a Molestar”.
La primicia fue recibida con gran emoción por parte de los tucumanos que esperaban la confirmación. La cita está pautada para las 20.30 del 10 de octubre que formará parte del fin de semana largo del mes, en el Hipódromo de Tucumán –avenida Leguizamo 800. Las entradas ya están a la venta.
Cuánto cuestan las entradas para Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado
Desde este viernes 24 está disponible la preventa de las entradas para ver a “Los Fundamentalistas”. Las primeras entradas se conseguirán mediante la plataforma TuEntrada con un descuento aplicado. Rasuk Producciones informó que se puede abonar hasta en cuatro cuotas sin interés con tarjetas Visa y MasterCard del Banco Provincia.
La entrada general tiene un costo de $70.000 al que deberá sumarse el cargo por servicio que cobra la plataforma, equivalente a $10.500. Por eso, quienes quieran sacar las entradas de forma virtual, deberán abonar $80.500. También se aceptan tarjetas American Express, Mercado Pago y MODO.
En cambio, quienes quieran conseguir su entrada de forma presencial, podrán hacerlo a partir del miércoles 6 de mayo. La productora no informó aún cuál o cuáles serán los puntos de venta, o si se instalarán también en otras provincias de la región.
Llegan Los Fundamentalistas a Tucumán
De acuerdo con la información recabada por LA GACETA, la plaza se habría definido tras una negociación en la que también competía Salta. Finalmente, Tucumán habría quedado mejor posicionada para albergar el recital, que podría atraer público de distintos puntos del NOA.
El desembarco se daría luego de una serie de presentaciones de alta convocatoria: en diciembre pasado, la banda reunió a más de 45.000 personas por noche en dos shows en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, ambos con entradas agotadas. En paralelo, el grupo mantiene una agenda activa y tiene prevista una presentación en Comodoro Rivadavia, donde la demanda obligó a sumar una segunda función.