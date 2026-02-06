Los Fabulosos Cadillacs llegan a Tucumán: ¿cuándo será el show y cuánto salen las entradas?

Los Fabulosos Cadillacs volverán a subirse a un escenario del norte argentino y la expectativa ya se hace sentir entre sus seguidores. La banda liderada por Vicentico confirmó un show en Tucumán, en el marco de una gira que repasa sus grandes clásicos y celebra su extensa trayectoria dentro del rock latinoamericano.
Actualmente, la banda celebra sus 40 años como uno de los números más fuertes del rock argentino. Su recital en Rosario del próximo 18 de abril se agotó en un mes. En marzo tocará en México y en abril Chile. Luego del show en Tucumán, que serán en mayo, el grupo volverá a Estados Unidos.
Los Fabulosos Cadillacs en Tucumán: cuándo es el show, dónde será y cuánto salen las entradas
Los Fabulosos Cadillacs se presentarán en Tucumán el sábado 16 de mayo, en el marco de su gira por el 40° aniversario. El recital será en el Palacio de los Deportes, ubicado en el Parque 9 de Julio, y comenzará a las 21. Por el momento, no se anunciaron nuevas fechas en otras provincias del NOA. La última visita de la banda a la región fue en noviembre de 2009, cuando ofreció shows en Salta y Tucumán.
Las primeras mil entradas anticipadas tendrán un valor de $65.000 más gastos de servicio y estarán disponibles desde este viernes 6 de febrero a las 12, a través del sitio paseshow.com.ar. En Tucumán, también podrán adquirirse de manera presencial en La Rockería (Buenos Aires 39, San Miguel de Tucumán).
En el resto de la región, los tickets se venderán en Salta en Atípiko (Zuviría 408) y Pago Fácil (Alvarado 690); en San Salvador de Jujuy, en E y M (Belgrano 969, local 17, Pago Fácil); y en Santiago del Estero, en Pago Fácil (Av. Belgrano Sur 3375).