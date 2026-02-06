Los Fabulosos Cadillacs llegan a Tucumán: ¿cuándo será el show y cuánto salen las entradas?

Los Fabulosos Cadillacs se presentarán en Tucumán el sábado 16 de mayo, en el marco de su gira por el 40° aniversario. El recital será en el Palacio de los Deportes, ubicado en el Parque 9 de Julio, y comenzará a las 21. Por el momento, no se anunciaron nuevas fechas en otras provincias del NOA. La última visita de la banda a la región fue en noviembre de 2009, cuando ofreció shows en Salta y Tucumán.