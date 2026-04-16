¿Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán? Expectativa por un posible recital de la banda del Indio Solari

El proyecto de Solari con Los Fundamentalistas surgió tras la disolución de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 2001. Desde entonces, la banda se consolidó como continuidad del universo ricotero y, aunque el “Indio” anunció en 2023 que no participaría más de los shows en vivo, sigue al frente del proyecto como compositor y voz con apariciones virtuales en los recitales.