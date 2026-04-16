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¿Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán? Expectativa por un posible recital de la banda del Indio Solari

La llegada del universo ricotero a la provincia se confirmaría en los próximos días.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en vivo. (Gentileza KVK) Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en vivo. (Gentileza KVK)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado planean su primer show en Tucumán para la primera semana de octubre en el Hipódromo, como parte de su expansión por el norte argentino.
  • Tucumán fue elegida sobre Salta tras negociaciones de producción. El grupo, que agota estadios masivos, nunca se presentó en esta provincia ni siquiera con el Indio en Los Redondos.
  • Se espera una masiva concurrencia regional del NOA. El evento marcará un precedente histórico para la cultura local y la venta de entradas se habilitaría en los próximos días.
Resumen generado con IA

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado podrían presentarse por primera vez en Tucumán. Según pudo saber LA GACETA a partir de fuentes cercanas a la producción, el recital de la banda que lidera Carlos “Indio” Solari se realizaría durante la primera semana de octubre en el Hipódromo, en lo que se perfila como un evento de gran convocatoria regional.

De concretarse, el show tendría un valor simbólico particular: nunca antes el grupo, ni siquiera en la etapa en que el “Indio” lideraba a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se presentó en la provincia.

De acuerdo con la información recabada, la plaza se habría definido tras una negociación en la que también competía Salta. Finalmente, Tucumán habría quedado mejor posicionada para albergar el recital, que podría atraer público de distintos puntos del NOA.

El posible desembarco se daría luego de una serie de presentaciones de alta convocatoria: en diciembre pasado, la banda reunió a más de 45.000 personas por noche en dos shows en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, ambos con entradas agotadas. En paralelo, el grupo mantiene una agenda activa y tiene prevista una presentación en Comodoro Rivadavia, donde la demanda obligó a sumar una segunda función.

Si bien aún no hay confirmación oficial por parte de la banda ni del “Indio”, trascendió que la venta de entradas podría habilitarse en los próximos días, una vez que se terminen de ajustar los detalles logísticos y contractuales.

Por ahora, la expectativa crece entre los fanáticos, a la espera de un anuncio formal que confirme lo que, por estas horas, aparece como una fuerte posibilidad.

El proyecto de Solari con Los Fundamentalistas surgió tras la disolución de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 2001. Desde entonces, la banda se consolidó como continuidad del universo ricotero y, aunque el “Indio” anunció en 2023 que no participaría más de los shows en vivo, sigue al frente del proyecto como compositor y voz con apariciones virtuales en los recitales.

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