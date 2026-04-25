Guerra en Medio Oriente: enviados de Irán y Estados Unidos llega a Pakistán para nuevas conversaciones

El movimiento chiita proiraní, que arrastró a Líbano a la guerra al retomar las hostilidades contra Israel el 2 de marzo, anunció por medio de uno de sus diputados, Ali Fayad, que la prórroga no tiene “sentido” debido a los persistentes “actos de hostilidad” de Israel. Hezbollah también llamó al Estado libanés a que “se retire de las negociaciones directas con Israel”.