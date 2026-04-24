EEUU despliega un tercer portaviones en Medio Oriente y eleva la presión sobre Irán

Las fuerzas militares de Estados Unidos (EEUU) informaron que un tercer portaviones llegó a Medio Oriente, configurando el mayor despliegue de este tipo en la región en más de dos décadas, según analistas. El anuncio se conoció el jueves, en paralelo a declaraciones del presidente Donald Trump, quien evitó precisar un plazo para el fin de la guerra con Irán y respondió ante la prensa en la Casa Blanca: “No me apresuren”.