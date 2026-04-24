EEUU e Irán envían delegaciones a Pakistán y crecen las expectativas por retomar las negociaciones

El despliegue militar estadounidense en la región también se incrementó. Actualmente operan tres portaaviones de manera simultánea: el USS George H.W. Bush en el océano Índico, el USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo y el USS Gerald R. Ford en el mar Rojo. Es la primera vez desde 2003 que se registra una presencia de este tipo, con un despliegue que incluye 200 aeronaves y 15.000 efectivos, según el Comando Central de Estados Unidos.