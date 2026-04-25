Urge una respuesta inmediata en el hemisferio

Carlos Jornet
Vicepresidente Primero de la SIP
Lo que antes eran tácticas asociada principalmente con sistemas autoritarios, hoy cruza fronteras, vuelve los límites más difusos y aparece en lugares donde se pensaba que las instituciones democráticas eran sólidas.
El hostigamiento, las restricciones a las coberturas informativas, la intimidación directa y las presiones administrativas y judiciales alentadas desde el poder político son una realidad que surge de la gran mayoría de los informes país por país presentados en la reunión.
Se observan estas prácticas antidemocráticas en regímenes tan dispares como las dictaduras de Nicaragua y Cuba, el gobierno autocrático de transición que tomó el poder tras la caída de Nicolás Maduro, y en países con liderazgos surgidos de elecciones libres pero que optaron por una marcada confrontación con la prensa, como los de Estados Unidos, El Salvador, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Guyana, Honduras y Paraguay. En Canadá, en tanto, se presentan proyectos de leyes y ordenanzas con efectos intimidatorios.
En un hecho sin precedentes en democracia, en estos días se prohibió en Argentina el ingreso de los 60 reporteros acreditados en la Casa Rosada, sede del Gobierno, mientras el presidente Javier Milei descalifica al “95% de los periodistas”.
Las agresiones más violentas contra periodistas y medios en el último semestre se registraron en Perú, país que vive un proceso político altamente adverso para el trabajo de la prensa, y en Ecuador y México, donde el hostigamiento desde el poder se suma el accionar del crimen organizado, en un entorno agravado por la impunidad de quienes ejercen la violencia.
En estos tres países se contabilizaron en el período dos periodistas asesinados en cada caso: Fernando Núñez y Mitzar Castillejos en Perú; Fernando Álvarez y Robinson del Pezo en Ecuador, y Miguel Ángel Beltrán Martínez y Carlos Castro en México…
Durante la reunión de Medio Año, se destacó que la cruda realidad que vive el periodismo en buena parte del continente coincide con la ausencia de políticas activas que garanticen la sostenibilidad de la prensa como partícipe vital para fortalecer el debate democrático.
En esa línea, se abordaron las oportunidades, los riesgos y los impactos que puede generar el avance de la inteligencia artificial. “La libertad de prensa no puede existir sin medios sostenibles”, dijo el presidente Manigault, por lo cual ratificó el impulso de la SIP a la innovación para ayudar a las organizaciones a un entorno en rápida evolución.