Secciones
Opinión› ANALISIS

Urge una respuesta inmediata en el hemisferio
Urge una respuesta inmediata en el hemisferio
25 Abril 2026

Carlos Jornet

Vicepresidente Primero de la SIP

Lo que antes eran tácticas asociada principalmente con sistemas autoritarios, hoy cruza fronteras, vuelve los límites más difusos y aparece en lugares donde se pensaba que las instituciones democráticas eran sólidas.

El hostigamiento, las restricciones a las coberturas informativas, la intimidación directa y las presiones administrativas y judiciales alentadas desde el poder político son una realidad que surge de la gran mayoría de los informes país por país presentados en la reunión.

Se observan estas prácticas antidemocráticas en regímenes tan dispares como las dictaduras de Nicaragua y Cuba, el gobierno autocrático de transición que tomó el poder tras la caída de Nicolás Maduro, y en países con liderazgos surgidos de elecciones libres pero que optaron por una marcada confrontación con la prensa, como los de Estados Unidos, El Salvador, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Guyana, Honduras y Paraguay. En Canadá, en tanto, se presentan proyectos de leyes y ordenanzas con efectos intimidatorios.

Un castillo de naipes que se derrumba: la fragilidad de la libertad de prensa en las Américas

Un castillo de naipes que se derrumba: la fragilidad de la libertad de prensa en las Américas

En un hecho sin precedentes en democracia, en estos días se prohibió en Argentina el ingreso de los 60 reporteros acreditados en la Casa Rosada, sede del Gobierno, mientras el presidente Javier Milei descalifica al “95% de los periodistas”.

Las agresiones más violentas contra periodistas y medios en el último semestre se registraron en Perú, país que vive un proceso político altamente adverso para el trabajo de la prensa, y en Ecuador y México, donde el hostigamiento desde el poder se suma el accionar del crimen organizado, en un entorno agravado por la impunidad de quienes ejercen la violencia.

Sociedad Interamericana de Prensa: retroceso de la libertad de expresión y reconfiguración autoritaria

Sociedad Interamericana de Prensa: retroceso de la libertad de expresión y reconfiguración autoritaria

En estos tres países se contabilizaron en el período dos periodistas asesinados en cada caso: Fernando Núñez y Mitzar Castillejos en Perú; Fernando Álvarez y Robinson del Pezo en Ecuador, y Miguel Ángel Beltrán Martínez y Carlos Castro en México…

Durante la reunión de Medio Año, se destacó que la cruda realidad que vive el periodismo en buena parte del continente coincide con la ausencia de políticas activas que garanticen la sostenibilidad de la prensa como partícipe vital para fortalecer el debate democrático.

José Rubén Zamora: “sin libertad de expresión no puede existir una democracia genuina”

José Rubén Zamora: “sin libertad de expresión no puede existir una democracia genuina”

En esa línea, se abordaron las oportunidades, los riesgos y los impactos que puede generar el avance de la inteligencia artificial. “La libertad de prensa no puede existir sin medios sostenibles”, dijo el presidente Manigault, por lo cual ratificó el impulso de la SIP a la innovación para ayudar a las organizaciones a un entorno en rápida evolución.

Temas Estados Unidos de AméricaEl SalvadorCubaBoliviaNicaraguaNicolás MaduroCosta RicaSociedad Interamericana de Prensa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cuánto aumentan las jubilaciones en mayo 2026: escala de mínima a máxima
1

Cuánto aumentan las jubilaciones en mayo 2026: escala de mínima a máxima

Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país
2

Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país

Quién es Maia Reficco, la actriz y novia de Franco Colapinto que brilla en Broadway
3

Quién es Maia Reficco, la actriz y novia de Franco Colapinto que brilla en Broadway

Franco Colapinto y Maia Reficco disfrutaron un íntimo almuerzo antes del show de Fórmula 1
4

Franco Colapinto y Maia Reficco disfrutaron un íntimo almuerzo antes del show de Fórmula 1

Quién es Cole Allen, el responsable del ataque contra Trump en la Casa Blanca: profesor e ingeniero mecánico
5

Quién es Cole Allen, el responsable del ataque contra Trump en la Casa Blanca: profesor e ingeniero mecánico

Ranking notas premium
Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat
1

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat

Jaldo, Kicillof y el dilema de las PASO
2

Jaldo, Kicillof y el dilema de las PASO

La UNT en su salsa: ¿bajarnos? Ni pienso, dice Cabrera
3

La UNT en su salsa: "¿bajarnos? Ni pienso", dice Cabrera

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso
4

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer
5

Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer

Más Noticias
Manifiesto del Docente Aumentado: deconstruir el aula para salvar lo humano

Manifiesto del Docente Aumentado: deconstruir el aula para salvar lo humano

Cuánto aumentan las jubilaciones en mayo 2026: escala de mínima a máxima

Cuánto aumentan las jubilaciones en mayo 2026: escala de mínima a máxima

Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país

Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país

Cuáles son las consecuencias de lavarse el pelo por las noches, según expertos

Cuáles son las consecuencias de lavarse el pelo por las noches, según expertos

Del Big Stick a la Loma de Roosevelt: el viaje que marcó a Tucumán en 1913

Del Big Stick a la Loma de Roosevelt: el viaje que marcó a Tucumán en 1913

La puja entre las tasas de interés y de inflación

La puja entre las tasas de interés y de inflación

El tema de nuestro tiempo

El tema de nuestro tiempo

El transporte urbano en crisis terminal

El transporte urbano en crisis terminal

Comentarios