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José Rubén Zamora: “sin libertad de expresión no puede existir una democracia genuina”

El periodista guatemalteco, quien aún se halla bajo arresto domiciliar, intervino durante la reunión semestral de la SIP.

José Rubén Zamora: “sin libertad de expresión no puede existir una democracia genuina”
25 Abril 2026

Resumen para apurados

  • José Rubén Zamora denunció persecución judicial en la reunión de la SIP 2026 tras 1.200 días preso. Afirmó que no existe democracia genuina sin libertad de expresión plena.
  • El fundador de elPeriódico cumple arresto domiciliario en Guatemala. Su medio cerró en 2023 tras años de hostigamiento y denuncias de corrupción contra estructuras del Estado.
  • El testimonio alerta sobre el avance de regímenes autoritarios en la región. La SIP destaca que la solidaridad internacional fue clave para romper el aislamiento del periodista.
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