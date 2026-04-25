José Rubén Zamora: “sin libertad de expresión no puede existir una democracia genuina”

25 Abril 2026 Seguir en
Resumen para apurados
- José Rubén Zamora denunció persecución judicial en la reunión de la SIP 2026 tras 1.200 días preso. Afirmó que no existe democracia genuina sin libertad de expresión plena.
- El fundador de elPeriódico cumple arresto domiciliario en Guatemala. Su medio cerró en 2023 tras años de hostigamiento y denuncias de corrupción contra estructuras del Estado.
- El testimonio alerta sobre el avance de regímenes autoritarios en la región. La SIP destaca que la solidaridad internacional fue clave para romper el aislamiento del periodista.
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