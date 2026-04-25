Iván Noble rescata sus “Canciones traspapeladas”

Fundador de los Caballeros de la Quema en 1989, autor de hits que atravesaron generaciones como “Avanti morocha”, y compositor que aúna lo popular con la literatura en letras que hablan de lo cotidiano y del amor desde construcciones originales, es dueño de una de las voces más personales del rock nacional. El año pasado publicó el libro “El doctor Álvarez contra los All Blacks”, donde aborda los vínculos con su padre, médico dermatólogo, desde los recuerdos familiares y los registros de época. Antes sacó “Como el cangrejo”, una compilación de crónicas y relatos.