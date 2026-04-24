No te quedes en casa: planes imperdibles en San Miguel de Tucumán para este fin de semana

Resumen para apurados
- San Miguel de Tucumán ofrece este fin de semana del 25 y 26 de abril una agenda cultural con ferias y shows, destacando a Iván Noble, para fomentar el esparcimiento local.
- Las actividades incluyen recorridos en bus turístico, ferias gastronómicas y muestras de arte regional. El Teatro Rosita Ávila presentará obras de humor y música de autor.
- La iniciativa municipal busca dinamizar el uso de espacios públicos y fortalecer el turismo interno mediante propuestas gratuitas y accesibles para toda la comunidad.
El cierre de abril se vive en San Miguel de Tucumán con una renovada agenda de actividades culturales, artísticas y recreativas impulsadas por el municipio. Entre las propuestas sobresalen la presentación de Iván Noble en el Teatro Municipal Rosita Ávila; un encuentro coral en el Museo de la Industria Azucarera; un recorrido por el Museo Escultórico a Cielo Abierto del Parque 9 de Julio acompañado por un concierto de bronces; una exposición colectiva en la Casa Museo de la Ciudad; y nuevas ediciones de La Muni en las Plazas, con teatro, espectáculos, juegos infantiles y talleres al aire libre.
También habrá recorridos turísticos guiados, ferias de artesanos, gastronómicos y emprendedores, paseos en bicicletas acuáticas y clases de gimnasia en espacios verdes, entre otras opciones para disfrutar el fin de semana.
Sábado 25 de abril
9.30 – Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.
10 a 13 y de 15 a 20 - Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
11 - El Bus Turístico realizará un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.
18 a 23 - Feria Manantial Sur – 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
18 a 00 - Feria de Artesanos en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco.
18 a 00 – Feria Gourmet en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio.
18 a 00 - Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y en caminería central.
18 a 01 - Feria Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.
20 - El Bus Turístico SMT realizará el paseo nocturno “Las Luces de mi Ciudad”, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende solo en caso de lluvias fuertes.
Domingo 26 de abril
11 y 16 - El Bus Turístico realizará un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.
17 a 21 – El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general y ofrece visitas guiadas, con entrada libre y gratuita.
18 - Se presentará la obra Payasada en la Plaza Gutenberg ubicada en Ayacucho 2750, en el marco del programa La Muni en las Plazas y del ciclo Teatro en los Barrios. Durante la jornada también habrá talleres y juegos recreativos para niños. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.
18 a 23 - Feria Manantial Sur – 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
18 a 23 – Feria Quinto Centenario en el Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300.
18 a 00 - Feria de Artesanos en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco.
18 a 00 - Feria Gourmet en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio.
18 a 00 - Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y en caminería central.
18 a 00 - Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.
19.30 - En el marco del ciclo "La Muni en las plazas", se dictará un taller de tango en la Plaza Urquiza, en 25 de Mayo 850. Las inscripciones se reciben a través de los teléfonos 3812114854 y 38163681952. Actividad gratuita. Se suspende por lluvia.
21 - Jornada del Bondi Milonguero en la Plaza Urquiza, en el marco del programa “La Muni en las Plazas”. Actividad libre y gratuita. Se suspende por lluvia.
Cartelera del Teatro Municipal Rosita Ávila
El Teatro Municipal Rosita Ávila, ubicado en Las Piedras 1.550, programó dos espectáculos para este fin de semana.
El viernes 24 de abril, a las 21, se presentará nuevamente la obra de humor y tragedia “Freak Show”. Escrita y dirigida por Martín Giner, la puesta en escena cuenta con las actuaciones de Fernando Godoy, José María Risso y Julieta Ascárate. Valor de la entrada: $21.000.
En tanto, el sábado 25 de abril, a las 21, llega Iván Noble con su show “Canciones traspapeladas”. El cantautor y ex líder de Caballeros de la Quema describe el espectáculo como “un reencuentro íntimo con viejas canciones” a las que decidió “sacarlas del cuarto cajón de la cocina y llevarlas de nuevo al escenario”. Valor de la entrada: $ 71.000.
Las entradas se pueden conseguir en la ticketera digital https://entradas.smt.gob.ar/ o en la boletería del Rosita Ávila (La Piedras 1550), que abre de lunes a viernes, de 9 a 18; y los días de función, desde las 17.
Museos Municipales: horarios y muestras
El Museo Mercedes Sosa – Casa Natal (Pasaje Calixto del Corro 344), el Museo de la Industria Azucarera (Parque 9 de Julio), la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532) y la Casa Belgraniana (Bernabé Aráoz y Bolívar), se pueden visitar de martes a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 18.30; y sábados y domingos, de 9 a 13 y de 15 a 19.
En la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532), hasta el 10 de mayo, se puede visitar la muestra de arte colectiva "Región Cumbre". La exposición cuenta con obras de artistas de seis provincias del norte argentino: Aurelio Salas, Víctor Quiroga, Ernesto Dumit y Julio Villafañe (Tucumán); Alberto Elicetche, Jorge Hugo Román, Guillermo Pucci y Antonio Yutronich (Salta); Héctor Aleman, Víctor Montoya y Emilio Haro Galli (Jujuy); Alberto Tasso y Rodolfo Soria (Santiago del Estero); Alberto Arjona (Catamarca) y Pedro Molina (La Rioja). La curaduría es de Julio Villafañe.
La entrada a todos los museos es libre y gratuita.