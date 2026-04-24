No te quedes en casa: planes imperdibles en San Miguel de Tucumán para este fin de semana

El cierre de abril se vive en San Miguel de Tucumán con una renovada agenda de actividades culturales, artísticas y recreativas impulsadas por el municipio. Entre las propuestas sobresalen la presentación de Iván Noble en el Teatro Municipal Rosita Ávila; un encuentro coral en el Museo de la Industria Azucarera; un recorrido por el Museo Escultórico a Cielo Abierto del Parque 9 de Julio acompañado por un concierto de bronces; una exposición colectiva en la Casa Museo de la Ciudad; y nuevas ediciones de La Muni en las Plazas, con teatro, espectáculos, juegos infantiles y talleres al aire libre.