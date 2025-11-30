Iván Noble: “Me pregunto hasta qué punto la distancia es constitutiva de cualquier relación entre un padre y un hijo”

-Muy mal, pero sospecho que, muy de a poco, empiezo a leer la idea de muerte de otra manera. Me parece que no está mal en un momento de la vida, como el que transito, que sea una presencia no amenazante, pero que sea una presencia. Como recordatorio, al menos de que vale la pena ese viejo asunto de vivir cada día como si fuera el último, porque tal vez lo sea. Pero no solo como el último sino también como si fuera el primero. Intentar homenajear al presente casi todo el tiempo, que es lo único que tenemos, al fin y al cabo. Y darle mucha importancia al instante, porque la muerte viene a veces sin ningún tipo de aviso. Uno a los veinte es inmortal, los que se mueren son otros -los viejos, nuestros abuelos-. A los 30 y pico o a los 40 empiezan a morirse nuestros viejos. Pero la noticia es que en realidad te podés morir vos mañana, o tus amigos. A los cincuenta largos ya eso lo sabés definitivamente. Hay dos o tres frases sobre la muerte que me gustan mucho. La que más me gusta es de uno de los tipos que me gusta leer que dice: “No le tengo miedo a la muerte. Pero debe ser horrible no estar vivo”. Y es un poco lo que me pasa. No le tengo tanto miedo ya, pero me sigue gustando mucho la vida. Entonces, prefiero no pasar por eso, por ahora.